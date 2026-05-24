Apple et Samsungmaintenant les leaders mondiaux des ventes de smartphones en mars?

Les nouvelles données compilées par les ventes mondiales de smartphonesau premier trimestre 2026 révèlent que Apple et Samsung se sont इसीके साथ बाँटे, affichant chaque 21% de parts de marché, contre 19% pour Xiaomi.

Samsung et Apple confirment les bonnes performances en tant que leaders du marché de smartphonesdu premier trimestre 2026 , avec une part de marché de 21% pour chacouna, contre 19% pour Xiaomi, qui voit sa part tombendre de 14 à 12%.

Le succès de la série iPhone 17 et des ventes améliorées dans le marché chinoiscontribuent au succès des deux géants, mais le marché des smartphones mature est égalementvictimé par les pénuries de RAM. Les clients devront voir comment réagissent à ce que les prix d'Appledoivent augmenter en raison de ces pénuries





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