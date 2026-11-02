Apple AirPods 5 : Prix et performances mises à jour

Les Apple AirPods 5 sont à 134 euros chez Cdiscount. Cette réduction inclut la réduction de bruit active. Analyse des performances et comparaison avec les modèles précédents pour choisir le bon casque.

La commercialisation des Apple AirPods 5, sorties le 18 septembre, connaît un tournant commercial majeur dès ce mois d'octobre. Cdiscount propose actuellement ce modèle d'entrée de gamme à 134 euros, soit une décote de 15 euros par rapport au prix officiel recommandé par Apple. Cette nouvelle tarification s'applique spécifiquement à la version équipée d'un boîtier de recharge par câble. Pour les consommateurs privilégiant la praticité de la recharge sans fil, l'appareil reste listé à 169 euros, confirmant un écart de prix stable de 35 euros entre les deux versions matérielles.

Caractéristiques techniques et confort auditif

Ces nouveaux écouteurs adoptent le format ouvert emblématique des AirPods 4, dépourvu d'embouts en silicone intra-auriculaire. Cette conception physique garantit un port léger et non intrusif, éliminant la pression dans le conduit auditif souvent ressentie avec les modèles à embouts. La certification de résistance aux éléments a été significativement renforcée avec le passage de la norme IP54 à la norme IP57. Ce grade supérieur assure une protection optimale contre la poussière, la transpiration intensive et les immersions accidentelles dans l'eau.

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La fonctionnalité phare de cette génération est la généralisation de la réduction de bruit active. Apple annonce une capacité à supprimer 50 % de bruit en plus par rapport aux AirPods 4 précédents. Les tests techniques démontrent que ce progrès est particulièrement audible sur les voix graves et les bas-médiums, créant une bulle sonore efficace dans les environnements ouverts.

Positionnement des acteurs du marché Apple

Apple se positionne stratégiquement avec ce produit pour cibler les utilisateurs d'iPhone qui souhaitent atténuer le brouhaha des transports ou des espaces de travail partagés. Cette offre vise spécifiquement les acheteurs rejettant les intrusivités des écouteurs traditionnels. Pour ceux nécessitant une isolation phonique totale, notamment dans les avions, le format ouvert reste moins adapté. La réduction de bruit active laisse effectivement passer certaines fréquences très basses et une partie des aigus, limitant son efficacité absolue dans ces contextes spécifiques.

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Le marché des écouteurs sans fil reste dominé par l'écosystème Apple avec des hiérarchies claires. Les AirPods Pro 3 occupent la première place du classement des experts pour leur format intra-auriculaire offrant une isolation supérieure. Les AirPods 4 à réduction de bruit, lancés initialement à 199 euros, représentent l'alternative ouverte précédente. Les prix concurrents fluctuent régulièrement, Amazon ayant par exemple proposé la version sans fil des AirPods 5 à 149,95 euros en octobre, compressant ainsi l'écart avec le modèle de base.

Autonomie et fonctionnalités Apple Intelligence

L'autonomie technique de l'appareil est fixée à 4 heures d'écoute continues en mode réduction de bruit activée. Les microphones intégrés sont classés dans le haut du panier pour la qualité d'appel, restituant une voix très naturelle en milieu calme. L'intégration native d'Apple Intelligence apporte la traduction en temps réel, une fonctionnalité distincte de cette génération. Des gestes de la tête permettent désormais de répondre ou d'interagir avec Siri, enrichissant l'expérience utilisateur sans manipulation tactile.

L'audio adaptatif gère automatiquement le mélange entre l'isolation sonore et le mode Transparence. Ce dernier mode permet d'entendre distinctement une annonce ou un collègue sans retirer les écouteurs. Pour les utilisateurs d'autres systèmes que iOS, la compatibilité est limitée au couplage Bluetooth de base. L'application native et l'appairage rapide restent exclusifs aux écosystèmes Apple, contrairement à une fonctionnalité native sous Android.

Impact économique et recommandations d'achat

Les 35 euros d'écart entre les versions par câble et sans fil justifient leurs différences techniques. La version supérieure inclut le réglage du volume par balayage de la tige, un haut-parleur dans le boîtier pour la localisation, et une heure d'écoute supplémentaire. Cette remise de 10 % au lancement constitue une opportunité pour les possesseurs d'iPhone existants. Si les AirPods 4 conviennent déjà bien à la morphologie des oreilles, le passage à la version 5 offre une isolation accrue pour un coût contenu.