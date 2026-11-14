Apple AirPods 5 en promotion à 129€ sur Cdiscount : réduction de bruit et intelligence artificielle

Profitez d'une offre Black Friday sur les AirPods 5 chez Cdiscount. Ces écouteurs allient réduction de bruit adaptative et Apple Intelligence pour 129€ au lieu de 149€.

Les écouteurs sans fil Apple AirPods 5 sont actuellement proposés à un prix réduit sur la plateforme de vente en ligne Cdiscount, passant de 149 euros à 129 euros. Cette offre promotionnelle s'inscrit dans le cadre des soldes Black Friday, offrant aux consommateurs une opportunité d'acquérir une technologie récente avec une remise immédiate de 20 euros sur le prix de vente conseillé initial.

Technologie de réduction de bruit adaptative

Le modèle Apple AirPods 5 intègre une technologie de réduction active du bruit conçue pour isoler l'auditeur des nuisances sonores urbaines et des transports en commun. Le dispositif repose sur l'Audio adaptatif, un système qui ajuste automatiquement le niveau d'atténuation des bruits ambiants en fonction de l'environnement immédiat de l'utilisateur. Par ailleurs, une fonctionnalité de détection des conversations permet de baisser le volume de la musique ou du média audible dès qu'une voix humaine est détectée à proximité.

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Autonomie et résistance à l'eau

Côté autonomie, chaque écouteur fournit jusqu'à 5 heures d'écoute continue lorsque la réduction du bruit est activée. L'utilisation du boîtier de recharge équipé d'un port USB-C permet d'étendre cette durée totale jusqu'à 22 heures, suffisant pour couvrir une journée d'utilisation intensive avec des recharges occasionnelles. Le matériel est certifié IP57, garantissant une résistance durable à la poussière, à la transpiration et aux éclaboussures d'eau, ce qui le rend apte à une utilisation sportive et quotidienne exigeante.

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Fonctions intelligentes et commandes tactiles

Ces écouteurs tirent parti des fonctions d'Apple Intelligence pour proposer une traduction en temps réel, facilitant le suivi de conversations dans une langue étrangère. Pour les appels téléphoniques, la gestion est simplifiée par des gestes physiques : un simple mouvement de tête suffit pour accepter ou refuser une communication entrante. Le contrôle s'effectue via des commandes tactiles intégrées directement sur les écouteurs, offrant une interface utilisateur intuitive sans nécessiter de manipulation supplémentaire du smartphone.

Immersion audio et contexte promotionnel

L'expérience immersive est renforcée par l'Audio spatial personnalisé, conçu pour plonger l'auditeur dans des environnements sonores à 360 degrés lors de la consommation de films, de séries ou de concerts. Cette offre est valable jusqu'à ce soir minuit dans la limite des stocks disponibles sur la plateforme Cdiscount. Les conditions générales de vente spécifiques à cette promotion de durée limitée s'appliquent lors du processus de commande en ligne.