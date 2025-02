Apple Accusée de Monopole par les Autorités allemandes

Les autorités allemandes accusent Apple de monopole en raison de son système de blocage des annonceurs mis en place en 2021. Il est estimé que ce système complexifie l'accès aux données des utilisateurs pour les développeurs d'applications tierces.

L'entreprise Apple a été accusée de monopole par les autorités allemandes. La raison de cette accusation est son système mis en place en 2021 pour bloquer les annonceurs. Lorsque Apple a introduit son App Tracking Transparency, la société expliquait qu'elle donnait aux utilisateurs le contrôle sur le suivi de leurs activités par les applications téléchargées. Pour les éditeurs d'applications, le suivi des utilisateurs permet de fournir un contenu plus pertinent, comme des actualités.

Cependant, plusieurs entreprises l'utilisent pour créer des profils utilisateurs et diffuser des publicités de leurs partenaires, obtenant ainsi un meilleur taux de conversion et des revenus plus importants. L'Office fédéral de lutte contre les cartels, l'autorité de concurrence fédérale allemande, a mené une enquête de trois ans sur les pratiques d'Apple, notamment sur son App Tracking Transparency. Selon Andreas Mundt, président de l'office, ce système de protection complexifie l'accès aux données des utilisateurs pour les développeurs d'applications tierces. Avant 2021, aucune information n'était fournie sur les données accessibles par une application après son téléchargement. On se souvient alors des applications qui, sans raison valable, accédaient aux contacts ou à la géolocalisation. Désormais, Apple liste les éléments d'accès requis par chaque application dans l'App Store et envoie une notification permettant aux utilisateurs d'autoriser ou non le suivi. Les autorités estiment qu'Apple entretient une sorte de monopole sur les données de ses utilisateurs. Face à cette accusation, Apple assure avoir mis en place des mesures plus strictes pour accéder aux fichiers, photos ou contacts de ses utilisateurs. La société affirme continuer à dialoguer avec l'Office fédéral de lutte contre les cartels pour garantir la transparence et le contrôle des données des utilisateurs. Facebook a été le premier à s'offusquer de cette situation, affirmant ne plus pouvoir pister librement les internautes. Le mécanisme de protection aurait ainsi nuisé aux annonceurs sur le réseau social souhaitant diffuser leurs publicités sur la version iOS de Facebook. Thomas Höppner, avocat des plaignants regroupant des éditeurs, des annonceurs et des agences publicitaires, affirme que les mesures d'Apple ont créé une opacité artificielle dans son écosystème, conduisant à moins de choix, à des coûts plus élevés pour les applications et à une moindre protection contre la fraude publicitaire, tout en augmentant les revenus d'Apple provenant des services. En attendant le jugement final, Apple devra trouver un accord et remédier au problème sous peine d'être condamné à payer une amende quotidienne





