Apple Accusé de Violation de Vie Privée par l'Écoute Humaine d'Enregistrements Siri

La Ligue des Droits de l'Homme en France dépose plainte contre Apple pour violation de la vie privée, traitement illicite des données personnelles et pratique commerciale trompeuse suite à des révélations sur l'utilisation d'enregistrements Siri pour des fins d'écoute humaine.

Apple , depuis plusieurs années, fait face à des accusations concernant l'utilisation d'enregistrements Siri pour des fins d' écoute humaine . Aujourd'hui, la firme américaine est confrontée à une plainte pénale en France. La plainte, déposée par la Ligue des Droits de l'Homme, accuse Apple de violation de la vie privée, de traitement illicite des données personnelles et de pratique commerciale trompeuse.

Cette action s'appuie sur les révélations d'un lanceur d'alerte, Thomas Le Bonniec, qui a travaillé pour un sous-traitant d'Apple. \En 2019, par l'intermédiaire de Globe Technical Services, Thomas Le Bonniec était chargé de consulter, corriger et étiqueter des enregistrements Siri afin d'améliorer l'efficacité de l'assistant vocal d'Apple. Ce travail d'écoute humaine, longtemps resté confidentiel, a suscité des inquiétudes chez le lanceur d'alerte, qui a été confronté à des informations personnelles sensibles et souvent accidentelles. \Dans ses enregistrements, il a entendu des moments banaux, choquants ou gênants, allant de conversations intimes à des confidences sur des sujets médicaux comme la sclérose en plaques ou des fausses couches. Il a également été témoin d'opinions politiques et syndicales. Face à cette situation, Thomas Le Bonniec a alerté la Ligue des Droits de l'Homme, qui a décidé de porter plainte contre Apple. Cette affaire soulève de cruciales questions sur la confidentialité des données et l'utilisation des données personnelles par les entreprises technologiques





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Apple Siri Écoute Humaine Données Personnelles Violation De Vie Privée Ligue Des Droits De L'homme Lanceur D'alerte

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

LDH Accuse Apple de Collecte Massive d'Données via SiriLa Ligue des Droits de l'Homme (LDH) a déposé une plainte contre Apple pour violation de la vie privée et traitement illicite de données personnelles, suite à des révélations d'un ancien employé devenu lanceur d'alerte. La plainte s'appuie sur le témoignage de Thomas Le Bonniec, ancien 'analystes d'annotation des opérations de données' pour Globe Technical Services, qui affirme que des centaines de millions d'enregistrements de Siri ont été traités sans le consentement des utilisateurs.

Lire la suite »

Apple mobilise son meilleur pompier pour éteindre le feu chez Siri et Apple IntelligencePour sauver Siri et Apple Intelligence, Apple aurait demandé l'intervention de son pompier habituel. Kim Vorrath, qui depuis plus de 30 ans est chargée de redresser les projets mal partis du constructeur, aurait rejoint les rangs de la division intelligence artificielle.

Lire la suite »

Assassinat à la Gironde: l'accusé accuse son ex-compagne de paranoïa et de mensongesMickaël Falou, jugé pour l'assassinat de Sandra Pla, a affirmé lors de son procès que sa victime était atteinte de paranoïa et qu'elle lui mentait pour lui voler la garde de leur fille. Il a admis avoir tué Sandra Pla mais a nié toute préméditation.

Lire la suite »

Accusé de féminicide, un accusé «narcissique» qui s'est acharné sur sa victimeSur un ton larmoyant, l’homme aux cheveux mi-longs s’est longuement attardé sur les heures qui ont précédé son passage à l’acte, accablant son ex-compagne qui l’avait quitté début janvier 2021.

Lire la suite »

Accusé de féminicide, un accusé 'narcissique' qui s'est acharné sur sa victime'Narcissique', 'incapable d'empathie' et 'intolérant à la frustration': aux assises de Gironde, les experts se sont relayés jeudi à la barre pour décrire Mickaël Falou, accusé d'avoir assassiné son ex-compagne de plusieurs dizaines de coups de...

Lire la suite »

Le nouveau Siri avec Apple Intelligence encore plus nul que l'ancien ?Une enquête pointe des résultats inquiétants.

Lire la suite »