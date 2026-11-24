Yannick Reverdy, partie civile, témoigne dans l'appel de Maylis Daubon à Pau. Il dénonce l'empoisonnement de ses filles Enéa et Luan lors du sixième jour d'audience.

Yannick Reverdy, partie civile dans l'affaire tragique mettant en cause sa propre épouse, a pris la parole ce mardi 24 novembre 2026. Il compare devant la cour d'assises d'appel de Pau, qui examine le pourvoi formé contre l'arrêt condamnant Maylis Daubon à trente ans de réclusion criminelle pour l'empoisonnement de leurs deux filles.

Un combat éprouvant face à l'injustice

Le père d'Enéa et de Luan, également ancien handballeur et ostéopathe, apparaît visiblement marqué par l'épreuve. Son visage est émacié, son dos voûté sous le poids des douze mois écoulés depuis le premier jugement rendu par la cour d'assises des Landes. Cette condamnation à une peine de trente ans intervient seulement deux jours avant les audiences de l'appel, soulignant la tension extrême qui préside à ce procès.

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Pendant ce sixième jour d'audience, Yannick Reverdy évoque son épuisement physique et moral. Il confie être un homme fatigué par ce combat judiciaire qui laisse des traces indélébiles. Il se tourne vers les deux absents du débat, ses filles Enéa et Luan, rappelant qu'elles ont eu une vie avant l'année 2009, date charnière dans l'histoire de cette famille déchirée.

Des alertes ignorées pendant une décennie

L'ancien mari retrace les premières alertes qu'il avait lancées dès la séparation d'avec Maylis Daubon. Il décrit avoir hurlé dans le désert pendant dix ans, voyant ses préoccupations concernant la santé de ses enfants rester sans réponse. Pour lui, son ex-épouse a instrumentalisé les enfants pour les intégrer dans leur conflit personnel.

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Il affirme que ses filles ont été prises en otage, subissant les conséquences de cette dynamique sur leur développement et leur éducation. Ses propos résonnent avec ceux de son épouse de cœur, Alexandra, ainsi que de ses parents Claudine et Gilles Reverdy, qui témoigneront dans les jours à venir. La pression psychologique exercée sur ce cercle familial est qualifiée de stress extrême.

Accusations croisées et déni de l'accusée

La confrontation avec Maylis Daubon a été intense. Yannick Reverdy a exprimé sa colère face aux témoignages entendus lors de l'appel, qui ont salé la mémoire d'Enéa selon lui. Il dénonce l'influence néfaste du clan Daubon, accusé d'entretenir une image déformée de sa situation familiale.

Il rejette les accusations de mari violent ou de beau-père incestueux, se déclarant incapable de pardonner le déni de la mort d'Enéa et l'état de Luan. À son banc, Maylis Daubon a réagi, admettant sa responsabilité dans les difficultés adolescentes d'Enéa. Cependant, elle maintient fermement qu'elle n'a attenté ni à la vie d'Enéa ni à la vie de Luan.

Une demande de révision d'un verdict lourd

Le procès d'appel a déjà entendu les dépositions de six derniers témoins, sans que les mystères entourant l'empoisonnement ne se lèvent complètement. La défense cherche à remettre en cause les fondements du jugement de première instance, bien que la peine de trente ans de réclusion criminelle reste en suspens.

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Yannick Reverdy quitte la parole en accusant Maylis de se comporter comme un monstre, incapable de voir la réalité des faits. L'issue de cet appel déterminera le sort définitif de la responsabilité pénale de Maylis Daubon dans cette tragédie familiale qui continue de bouleverser les victimes et leurs proches depuis plusieurs années.