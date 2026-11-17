Maylis Daubon est jugée en appel à Pau du 17 au 26 novembre 2025. Elle conteste sa condamnation à trente ans de réclusion pour l'empoisonnement mortel de sa fille Enéa et l'intoxication de Luan.

La cour d'assises d'appel des Pyrénées-Atlantiques ouvrira ses portes à Pau du 17 au 26 novembre 2025 pour examiner l'appel de Maylis Daubon. Cette mère de famille landaise, reconnue coupable en première instance, conteste désormais les faits qui lui sont reprochés dans cette affaire judiciaire majeure.

Contexte du procès et dates clés

Le jugement en appel se tiendra au tribunal de Pau, au moment précis où le procès s'ouvre le mardi 17 novembre pour se clôturer le jeudi 26 novembre. Ce nouveau procès intervient moins de vingt-quatre heures après l'annonce des dates officielles. Il s'agit du deuxième procès de cette affaire judiciaire qui a marqué les esprits en France depuis plusieurs années.

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Condamination initiale et détails de l'affaire

En première instance, le 3 décembre 2025 à Mont-de-Marsan, Maylis Daubon avait été condamnée à trente ans de réclusion criminelle. Cette peine était assortie d'une peine de sûreté de vingt ans infligée par la cour d'assises des Landes. L'avocat général Marc Bourraguet, magistrat honoraire, avait requis cette même peine de trente ans lors de la session précédente.

Chronologie des faits et victimes

Les faits remontent au 13 novembre 2019, lorsque la fille aînée Enéa Reverdy-Daubon, née le 2 octobre 2001 à Stralsund, est retrouvée en arrêt cardiorespiratoire. Âgée de dix-huit ans depuis un mois, elle est hospitalisée d'urgence à Dax et décède le 19 novembre 2019. L'autopsie révèle une surdose médicamenteuse, notamment de bêtabloquants. Sa sœur Luan, née le 16 septembre 2003 à Malaga, est également concernée par l'accusation d'empoisonnement.

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Stratégie de défense et positions des avocats

Les avocats de la défense, Me Carine Monzat et Me Tristan Jannot, ont annoncé plaider l'acquittement lors de cette session d'appel. Maylis Daubon conteste l'acte d'empoisonnement et invoque la thèse du suicide pour le décès de sa fille aînée. Son ex-mari Yannick Reverdy et d'autres témoins la décrivent comme une manipulatrice, ce qui contraste avec la description d'une mère surprotectrice avancée par sa défense.

Avenir judiciaire et suites attendues

L'ensemble de la procédure judiciaire repose sur l'appréciation des éléments médicaux et psychiatriques. Un expert psychiatre a précédemment décrit une personnalité histrionique chez l'accusée. Les décisions finales de la cour d'assises d'appel de Pau détermineront le sort définitif de Maylis Daubon, qui reste dans l'attente d'un jugement qui pourrait confirmer ou infirmer la peine initiale.