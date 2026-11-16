Appel du procès Daubon : la mère jugée à Pau pour l'empoisonnement de ses filles

Maylis Daubon est jugée en appel à Pau à partir du 17 novembre 2026. Accusée d'avoir empoisonné ses filles, elle continue de nier les faits.

Maylis Daubon, une femme de cinquante-quatre ans originaire de Dax, comparaît à nouveau devant la justice depuis le mardi 17 novembre 2026. La cour d'assises d'appel de Pau examine le dossier qui l'avait condamnée l'année précédente à une peine de trente ans de réclusion criminelle. Cette nouvelle procédure vise à réviser la décision prise à Mont-de-Marsan concernant les graves accusations d'empoisonnement dirigées contre elle.

Détails du procès et historique des faits

Le procès en appel se déroule du 17 novembre au 26 novembre 2026, offrant une fenêtre de huit jours pour les audiences. Le passé judiciaire de cette affaire remonte au 24 novembre 2025, date de la première condamnation. À l'époque, la cour d'assises des Landes avait statué sur le cas d'une mère accusée d'avoir causé la mort de sa fille aînée et empoisonné sa cadette.

Also read Mobilisation du samedi 14 novembre : environ 600 personnes ont défilé dans les rues de Pau

Les faits reprochés à Maylis Daubon se concentrent sur des actes survenus en 2019. L'adolescente Énea, alors âgée de dix-huit ans, a été hospitalisée d'urgence le 13 novembre 2019 à la suite de convulsions et d'un arrêt cardiorespiratoire. Malgré les soins médicaux prodigués, elle est décédée. Des analyses toxicologiques ont révélé la présence de molécules toxiques incompatibles avec son traitement médical.

Positionnement des avocats et défense

Les conseils de Me Carine Monzat et Me Tristan Jannot ont annoncé clairement leur stratégie pour cette audience d'appel. Ils intègrent leurs plaidoiries autour d'une demande d'acquittement total. Maylis Daubon maintient fermement sa version des faits et clame son innocence face aux accusations portées contre elle.

Advertisement

La défense tente de remettre en question la lecture des preuves toxicologiques. L'expertise a identifié des concentrations toxiques de propanolol, un bêtabloquant cardiaque, dans l'organisme de la victime. Les avocats contestent l'interprétation de ces résultats qui ont conduit à l'inculpation initiale de leur cliente.

Rôle de la famille et partie civile

Yannick Reverdy, le père des jeunes filles et ex-conjoint de Maylis Daubon, occupe une place centrale dans ce procès. Il prendra place au premier rang des parties civiles pour suivre chaque audience. Son objectif est de voir les juges confirmer la culpabilité de son ex-épouse pour la mort de leur fille.

La dynamique familiale reste un sujet complexe. La fille cadette, Luan Reverdy-Daubon, défend toujours sa mère, affirmant que les accusations sont injustes. Cependant, les enquêteurs ont établi que Luan a elle-même été victime d'empoisonnement après le décès de sa sœur, ce qui a conduit le juge d'instruction à mettre en examen la mère de famille.

Impact concret et suites judiciaires

La condamnation initiale de 2019 incluait une période de sûreté de vingt ans sur une peine totale de trente ans. Les jurés de la cour d'appel de Pau doivent à nouveau évaluer la culpabilité de Maylis Daubon sur la base des mêmes éléments de preuve mais avec une perspective de révision.

Advertisement

Les investigations policières ont mis au jour un contexte familial marqué par des rendez-vous médicaux fréquents et des maladies parfois imaginaires. La perquisition du domicile à Dax a révélé un stock important de médicaments et de psychotropes, renforçant l'hypothèse d'une intoxication prolongée plutôt qu'un acte isolé.