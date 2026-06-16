Appel à une grande manifestation à Pau pour sauver la maternité de Navarre

Le Comité de défense de la polyclinique Pau‑Pyrénées incite les habitants à se rassembler le 27 juin à la place Verdun afin de protester contre le plan de suppression de postes et la fermeture annoncée de la maternité de Navarre, tout en demandant à la ministre de la Santé de suspendre le redressement et de diligenter un audit.

Le 27 juin prochain, la population de Pau sera de nouveau invitée à se mobiliser massivement en soutien à la maternité de Navarre, menacée de fermeture.

Le Comité de défense de la polyclinique Pau‑Pyrénées, regroupant une quinzaine d'organisations syndicales, politiques et associatives, a lancé un appel urgent à la mobilisation dès 10 heures sur la place Verdun. Cette nouvelle manifestation fait suite à deux jours de grève illimitée déclenchée le 15 juin par les sages‑femmes, pédiatres et autres personnels de la maternité, qui dénoncent le plan de redressement du groupe GBNA prévoyant la suppression de 161 postes en CDI et le non‑renouvellement de nombreux contrats à durée déterminée.

Au cœur du débat, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a été sollicitée pour se rendre sur place, suspendre immédiatement le plan de licenciement et ordonner un audit du groupe GBNA Santé par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS).



Les revendications du Comité de défense reposent sur la nécessité de préserver l'offre de soins en Béarn, région déjà sous tension sanitaire.

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre, les représentants du collectif soulignent que le système de santé ne pourra pas absorber une nouvelle dégradation, surtout après l'annonce de la fermeture de la maternité par le groupe GBNA. Ils insistent sur le fait que tant les établissements publics que privés, ainsi que les professionnels libéraux, subissent une pression croissante, et que la suppression de postes pourrait entraîner une désorganisation irrémédiable des services de garde et de suivi post‑natal.

Le Comité réclame donc que la ministre se rende personnellement à Pau pour rencontrer l'ensemble des acteurs locaux - élus, représentants des usagers, personnel hospitalier et associations - afin de rechercher des solutions qui servent l'intérêt général.



Parallèlement, les autorités préfectorales ont réquisitionné, du 15 au 17 juin, 19 membres du personnel pour assurer la continuité de l'activité de la maternité, malgré la grève et les menaces de fermeture.

Un nouveau comité social et économique (CSE) est prévu le 30 juin, mais la direction avance déjà vers la clôture du service prévue pour septembre. Face à cette situation, le Comité de défense compte sur la solidarité citoyenne pour faire pression sur les décideurs et éviter la disparition d'un pôle essentiel de la santé maternelle et infantile du Sud‑Ouest.

La mobilisation du 27 juin représente ainsi une étape cruciale pour faire entendre la voix des soignants et des usagers, et rappeler aux autorités la nécessité de protéger les services de soins de proximité dans un contexte de pénurie de personnel et de surcharge des établissements de santé





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