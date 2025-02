Appel à témoins pour la disparition inquiétante de Gérard Mougey, 81 ans, dans le Var

Gérard Mougey, 81 ans, souffrant de la maladie d'Alzheimer, a disparu depuis neuf jours dans le Var. La gendarmerie lance un appel à témoins pour l'aider à retrouver cet homme qui a été vu pour la dernière fois le 6 février dans le hameau des Camails, sur la commune du Thornet.

Gérard Mougey , 81 ans, est porté disparu depuis neuf jours. Il a été vu pour la dernière fois le jeudi 6 février, dans le hameau des Camails, sur la commune du Thornet, dans le Var . La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour disparition inquiétante. Les proches de l'octogénaire, souffrant de la maladie d'Alzheimer, ont signalé sa disparition la semaine dernière à la brigade de Lorgues.

Selon les gendarmes, il y a peu de chances que sa disparition soit volontaire, car la maladie peut le désorienter. Une battue organisée dimanche dernier par des proches dans le secteur du hameau de Camails n'a rien donné. Gérard Mougey mesure 1,80 m, a une corpulence normale et portait le jour de sa disparition un jean gris, un pull noir, un blouson sans manche bleu et un chapeau beige. Toute personne disposant d'information est priée de contacter les enquêteurs au 04.94.73.70.11





