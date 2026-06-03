Appel à témoins : M6 présente ses excuses après un faux témoignage sur Xavier Dupont de Ligonnès

L'émission Appel à témoins de M6 a diffusé un témoignage d'un faux prêtre affirmant avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès. Le diocèse a démenti, et M6 a présenté ses excuses.

L'émission Appel à témoins, diffusée sur M6, a été au cœur d'une polémique après la diffusion d'un témoignage qui s'est avéré être un faux. Mardi 2 juin, Julien Courbet avait reçu en direct un appel d'un individu se présentant comme un prêtre, affirmant avoir recueilli les confessions de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, onze ans après sa disparition.

Ce dernier aurait prétendu agir avec l'accord de l'évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne et aurait fourni un cliché ainsi qu'un numéro de téléphone de XDDL pour étayer ses dires. Cependant, dès le lendemain, Monseigneur Bruno Valentin, évêque du diocèse, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour démentir formellement toute implication. Il a déclaré n'avoir été contacté ni par le soi-disant prêtre ni par la chaîne M6. Face à ce démenti, la chaîne a rapidement réagi.

Dans l'après-midi du mercredi 3 juin 2026, M6 a publié un communiqué reconnaissant que le témoignage était faux. La production a précisé que les intervenants en plateau avaient bien rappelé les précautions nécessaires, utilisant le conditionnel, mais que l'appel s'est révélé être une supercherie. Le faux prêtre a finalement avoué dans la nuit avoir usurpé une identité. En conséquence, M6 a présenté ses excuses les plus sincères à Monseigneur Bruno Valentin, sans aucune réserve.

Cet incident a suscité de vives réactions, d'autant que l'émission Appel à témoins est réputée pour son sérieux et a souvent contribué à faire avancer des enquêtes criminelles. Selon M6, l'émission a permis de résoudre dix-huit dossiers, dont six de manière définitive. Julien Courbet a lui-même exprimé ses regrets, reconnaissant avoir été induit en erreur. Cette affaire relance le débat sur la fiabilité des témoignages en direct et la nécessité de vérifications rigoureuses avant diffusion.

Malgré cet épisode, l'émission continue sa mission d'aider les enquêtes, tout en renforçant ses procédures de contrôle





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