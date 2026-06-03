Appel à témoins : Après le faux témoignage sur Xavier Dupont de Ligonnès, M6 sort du silence et fait son mea culpa

Gilles Galoux, ancien enquêteur, raconte comment il a découvert que le témoignage d'un faux prêtre sur Xavier Dupont de Ligonnès était faux

Gilles Galoux, ancien enquêteur qui a écrit un livre sur l'affaire Dupont de Ligonnès, a raconté dans l'émission Appel à témoins sur M6 comment il a découvert que le témoignage d'un faux prêtre sur le quintuple meurtrier Xavier Dupont de Ligonnès était faux.

Le faux prêtre avait prétendu avoir recueilli les confessions de Dupont de Ligonnès en 2022 au monastère de Plavilla. Gilles Galoux a expliqué que l'animateur Julien Courbet avait d'abord été sceptique mais avait finalement accepté de passer le témoignage en direct.

Cependant, Gilles Galoux a suggéré à la production du programme de demander des preuves au faux prêtre, mais celui-ci n'a jamais répondu aux questions et la photo qu'il prétendait avoir avec Dupont de Ligonnès n'a jamais été produite. Les internautes ont dénoncé l'arnaque des témoignages et images montrées sur M6, et M6 a finalement fait son mea culpa





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