Appel à l'apaisement au sommet de l'Union africaine face à l'escalade du conflit en RDC

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à éviter une escalade régionale lors de l'ouverture du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba. L'appel intervient alors que des combattants du M23, soutenus par des troupes rwandaises, ont pris le contrôle de l'aéroport de Bukavu et ont pénétré dans la ville. Le conflit en RDC fait craindre une guerre régionale et les appels de la communauté internationale à une désescalade restent pour l'instant sans effet.

Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres , a lancé un appel à l'apaisement samedi lors de l'ouverture du sommet annuel de l'Union africaine (UA) à Addis Abeba. Il a exhorté à éviter à tout prix une escalade régionale dans le conflit qui ravage l'est de la République démocratique du Congo ( RDC ).

Ce plaidoyer intervient alors que des combattants du M23, soutenus par des troupes rwandaises, ont pris le contrôle de l'aéroport de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu, et ont pénétré dans la ville. \Le groupe armé M23 ('Mouvement du 23 mars'), soutenu par le Rwanda, a pris fin janvier le contrôle de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, avant de progresser dans la région voisine du Sud-Kivu. Les affrontements récents dans cette région, secouée par des violences depuis trente ans, ont fait au moins 2.900 morts, selon l'ONU. La chute imminente de Bukavu, déjà tombée en 2004 aux mains de soldats dissidents de l'armée congolaise, donnerait au M23 et aux troupes rwandaises le contrôle total du Lac Kivu, qui s'étire le long de la frontière rwandaise. \S'il a pointé du doigt la responsabilité du M23, Antonio Guterres n'a pas mentionné le Rwanda. Cependant, la déclaration du porte-parole de l'UE pour les Affaires étrangères, Anouar El Anouni, a clairement imputé la responsabilité à des 'forces du M23, soutenues par le Rwanda'. L'UE examine en urgence toutes les options à sa disposition. Le conflit fait planer le risque d'une guerre régionale, plusieurs des voisins de la RDC, immense pays de l'Afrique centrale, ayant une présence militaire sur le sol congolais. Les appels de la communauté internationale à une désescalade et à un cessez-le-feu se sont multipliés, notamment de la part des dirigeants d'Afrique de l'Est, mais ils sont restés lettres mortes. Félix Tshisekedi n'a pas pris part à une réunion du Conseil paix et sécurité de l'UA vendredi et était à une conférence sur la sécurité, organisée à Munich (Allemagne), d'où il a dénoncé les 'velléités expansionnistes' du Rwanda et appelé à le 'mettre à l'index'. Le président angolais João Lourenço, très impliqué depuis plusieurs années dans les tentatives de médiation entre RDC et Rwanda, a pris samedi, à la suite du chef de l'Etat mauritianien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la présidence tournante de l'UA, un rôle honorifique.





