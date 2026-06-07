Appel à l'aide pour le refuge animalier de Trégrom : un avenir incertain sans dons mensuels

Le refuge pour chiens et chats de Trégrom, dans les Côtes-d'Armor, risque la fermeture faute de financements suffisants. Face à des dépenses mensuelles bien supérieures aux dons, l'association lance un appel urgent aux dons réguliers pour survivre.

Le refuge pour chiens et chats de Trégrom , situé dans les Côtes-d'Armor près de Guingamp, traverse une crise financière sans précédent. Géré par l'Association Protectrice des Animaux Abandonnés (APAA), cet établissement ouvert depuis 1999 accueille chaque année environ un millier d'animaux, principalement des chiens et des chats, mais aussi des lapins, cochons d'Inde et oiseaux.

La structure dispose d'une capacité de 49 places pour les chiens et 52 pour les chats, mais elle est souvent débordée en raison du nombre croissant d'abandons et de cas de maltraitance. Les frais vétérinaires explosent, notamment pour soigner des animaux gravement blessés ou négligés. En mars 2025, les dépenses ont atteint 18 625,79 euros pour seulement 3 127 euros de dons. En avril, le déficit s'est accentué avec 19 695,72 euros de charges contre 5 280 euros de dons.

La présidente Alisson Beauval tire la sonnette d'alarme : sans une augmentation significative des dons mensuels, le refuge pourrait fermer ses portes à la fin de l'été. Les dons ponctuels, bien que généreux, ne suffisent plus à stabiliser les comptes. L'association mise désormais sur les prélèvements automatiques mensuels, même pour de petites sommes de 2, 3, 5 ou 10 euros, pour assurer une trésorerie prévisible.

Elle sollicite également les entreprises via le mécénat et le sponsoring, avec la possibilité de défiscalisation. La situation est d'autant plus critique que le refuge emploie quatre salariés et doit faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie, de l'alimentation et du carburant. Un précédent appel à la solidarité en fin d'année dernière avait permis de collecter 50 000 euros, mais cet argent a été rapidement englouti par les dépenses courantes.

Le budget annuel du refuge avoisine désormais les 500 000 euros, un montant difficile à atteindre sans un soutien régulier. Les habitants de la région, très attachés au refuge, témoignent de leur soutien. Un Guingampais ayant adopté un chien il y a quelques années se dit prêt à aider, tout comme un père de famille qui a adopté deux chats.

Cependant, la bonne volonté des particuliers ne suffit pas face à l'ampleur des besoins. Alisson Beauval insiste : 'Nous ne choisirons pas sur quelle maltraitance nous allons fermer les yeux et quels animaux nous laisserons mourir faute de moyens.

' Depuis l'appel sur les réseaux sociaux mi-mai, environ 3 000 euros de dons mensuels ont été promis, mais il en faudrait 5 000 pour équilibrer les comptes. Le refuge appelle donc à une mobilisation générale, tant des particuliers que des entreprises, pour éviter un scénario catastrophe. Chaque don, chaque geste compte pour sauver ce lieu indispensable à la protection animale dans les Côtes-d'Armor. Le temps presse, et l'avenir de centaines d'animaux est en jeu





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Refuge Animaux Côtes-D'armor Appel Aux Dons Trégrom

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