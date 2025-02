Appel à l'adoption : Un chien abandonné hurle son désespoir au refuge de Buigny

Le refuge de Buigny près d'Abbeville lance un appel à l'adoption pour un chien âgé de 10 ans qui a été abandonné et qui se montre extrêmement bouleversé par son changement de situation.

Le refuge de Buigny , situé près d' Abbeville ( Somme ), lance un appel à l'adoption tout en dénonçant fermement l'abandon des animaux. Le vendredi 14 février, l'association a accueilli un chien âgé d'environ 10 ans qui, depuis son arrivée, ne cesse de hurler son désespoir. À travers des photos et une vidéo déchirantes, les bénévoles du refuge relatent l'état émotionnel de ce chien : « Voici ce que votre chien ressent après un abandon au refuge ».

Ils décrivent son comportement dans la pénombre et le silence, ses hurlements de douleur et de chagrin, témoignant de sa compréhension que sa maison est désormais le refuge et qu'il ne reverra jamais son ancienne vie. Le refuge poursuit : « Voici ce qu'il se passe quand il prend conscience que sa maison aujourd'hui c'est le refuge, rappelant toute la nuit aux autres pensionnaires leur première nuit à eux aussi… ». Larry, comme l'ont nommé les bénévoles, est un chien complètement perdu suite à son abandon. Il a passé la journée à bavant, à trembler et à gémir avant de déchirer les cœurs ce soir avec ses cris remplis de désespoir. « C'est un loulou extrêmement câlin et gentil en recherche permanente d'attention et d'affection », affirment les bénévoles. Ils appellent à l'aide du public pour lui trouver rapidement une famille aimante et stable afin qu'il puisse passer ses prochaines nuits loin des barreaux et des angoisses du refuge. Larry se montre bienveillant envers les chiens et les enfants, mais son comportement avec les chats reste inconnu et nécessitera une évaluation au refuge. Il est important de noter qu'il devra être tenu à l'écart des volailles.Le refuge de Buigny est joignable au 03 22 31 63 83. Pour plus d'informations sur Larry et ses besoins, contacter directement le refuge.





