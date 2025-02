Apolline de Malherbe : Entre Intensité et Recharge

Découvrez le quotidien trépidant d'Apolline de Malherbe, animatrice de la matinale de RMC et de BFMTV, et son besoin de se ressource dans sa région d'origine, la Sarthe.

Apolline de Malherbe est une personnalité médiatique française très occupée. Non seulement elle anime la matinale de RMC et de BFMTV , mais depuis janvier, elle présente également son émission « Apolline chez vous » diffusée certains samedis. Cette émission lui permet de rencontrer les auditeurs marquants de sa matinale.

Dans un entretien accordé au quotidien Ouest-France le 12 février, elle a exprimé son souhait de « constamment s’améliorer » tout en conservant sa spontanéité, acquise au cours de ses 10 dernières années d’expérience professionnelle. Lorsqu’elle ressent une pression excessive ou un besoin de repos, Apolline de Malherbe se réfugie dans sa région d’origine, la Sarthe. Bien qu’elle soit née et ait grandi à Paris, cette mère de famille de 44 ans, reconnue pour son incisivité avec ses invités, chérit son lieu d’origine. « J’y vais régulièrement. C’est de là que je me sens », a-t-elle confié.En la Sarthe, elle séjourne dans le château de Poncé-sur-le-Loir, acheté par ses parents, Guy de Malherbe, peintre, et Marie-Hélène de la Forest Divonne, galeriste, il y a une dizaine d’années. Ce lieu lui permet de se ressourcer avant de reprendre le chemin de Paris et de ses nombreuses responsabilités. La passion du journalisme a germé chez Apolline de Malherbe dès son enfance. Son grand-père paternel, conseiller général et maire pendant plus de 40 ans du village de Marçon, dans la Sarthe, aurait encouragé sa curiosité à cet égard. « Lors des soirées électorales, les victoires étaient fêtées dans les caves des viticulteurs. J’avais 6 ans. J’étais dans un petit coin, mais je trouvais ça génial », raconte-t-elle. Après une journée intense, la journaliste se couche tard. Son emploi du temps est exigeant: elle se lève à 4 heures du matin tous les jours de la semaine pour animer la matinale de RMC de 6 heures à 8 heures 30. Ensuite, elle reçoit une personnalité politique dans l’émission « Face à face », avant d’animer « Apolline de 9 heures à 10 heures », une émission d’actualité qui clôt sa journée. « C’est un rythme qui demande des sacrifices, de la discipline. Et comme c’est un métier qui repose beaucoup sur mon énergie, je dois être dans une attention totale à l’instant », a-t-elle confié. Ces sacrifices sont justifiés par son succès: elle est numéro un en France jusqu’à 9 heures chaque jour





