Aosom Day : jusqu'à -30% sur une sélection de meubles et d'équipements pour la maison

Jusqu'au 2 juin, Aosom propose des remises exceptionnelles allant jusqu'à -30% sur de nombreux produits, avec un code supplémentaire pour -15% de réduction. Découvrez notre sélection de canapés, fauteuils et autres mobilier à prix réduits.

La marque Aosom organise jusqu'au 2 juin son opération Aosom Day, une grande période promotionnelle avec des remises allant jusqu'à -30% sur une vaste sélection de produits et -15% supplémentaires avec le code Aosom 2026 sur une autre sélection.

Le site propose près de 4000 références dans l'univers de la maison, du mobilier, du sport ou du bricolage. Plusieurs fauteuils et canapés sont mis en avant : le canapé d'angle HOMCOM à 575,90 € au lieu de 684,90 €, le fauteuil lounge HOMCOM à 127,90 € au lieu de 149,90 €, le fauteuil lounge avec pouf et accoudoirs à 188,90 € au lieu de 241,90 €, le fauteuil à bascule DEKO COLLECTION avec repose-pieds à 228,90 € au lieu de 271,90 €, et le fauteuil convertible 1 place HOMCOM à 175,90 € au lieu de 219,90 €.

Chaque produit est décrit avec ses caractéristiques principales : design, revêtement, confort, fonctionnalités et capacité de transformation pour certains. L'article mentionne qu'il s'agit d'un contenu proposé par un expert de l'équipe 20 Minutes Shopping, que les prix sont indicatifs et susceptibles de changer, et qu'il peut contenir des liens affiliés.

D'autres sujets sont évoqués en fin de texte, comme des recommandations de crème solaire bébé, le comportement des chiens lors d'une absence, une clôture génératrice d'électricité, et des dalles de sécurité Action pour piscine, mais ils ne font pas partie du cœur de l'actualité principale





20minutesparis / 🏆 72. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aosom Promotion Meubles Canapé Fauteuil Réduction Aosom Day Code Promo Décoration Confiance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bordeaux : 30 ans de la Marche des Fiertés, entre fête et revendicationsLa Marche des Fiertés de Bordeaux a fêté ses 30 ans avec un défilé rassemblant des milliers de participants, mêlant souvenirs des premières éditions et revendications actuelles.

Read more »

Ce robot cuisine multifonctions à moins de 30 euros séduit tous les cuisiniersCe robot cuisine multifonctions à moins de 30 euros fait l’unanimité auprès de ceux qui aiment cuisiner. Polyvalent et accessible, il vous a

Read more »

Emploi à Lyon : 'Jusqu'à 30 postes', cette entreprise parisienne en pleine croissance recrute des CDIZenika, entreprise parisienne spécialisée dans le développement d'application et la transition numérique, offre une vingtaine de postes à Lyon dans un secteur très porteur.

Read more »

Après l'essence, la Russie interdit les exportations de kérosène jusqu'au 30 novembreCette décision vise à 'assurer la stabilité du marché intérieur des carburants', a indiqué le gouvernement russe dans un communiqué.

Read more »