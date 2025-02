Antoine Marx, Vice-Champion de France Cadets du 400 m en Salle

Le jeune athlète Tonnacquois Antoine Marx s'illustre lors des championnats de France cadets en salle en remportant la médaille d'argent sur 400 mètres. Il améliore son record personnel et départemental et devient un nouveau visage prometteur de l'athlétisme français.

Le jeune athlète Tonnacquois, Antoine Marx, a réalisé une performance remarquable lors des championnats de France cadets en salle, s'imposant en deuxième place du 400 mètres. Le 16 février à Liévin (Pas-de-Calais), Marx a bouclé la finale avec un temps de 50s09, améliorant ainsi son record personnel et départemental de huit dixièmes.

Arrivé dans les Hauts-de-France avec le quatrième temps, il a surclassé la concurrence dès les séries, s'imposant avec un temps de 50s42, améliorant son record personnel d'une demi-seconde. En finale, il a pris la troisième place au premier tour avant de déboîter dans le dernier virage pour décrocher la médaille d'argent. C'est une nouvelle médaille nationale pour l'Athlétisme Tonnacquois, neuf ans après la dernière performance de Talia Solitude. Marx, un athlète prometteur dans les épreuves de sprint court et demi-fond court, a terminé à seulement trois dixièmes du champion de France, Erwan Dutrévis (49s78). Autre réussite pour l'Athlétisme Sud 17 avec Iliona Tomaszewski, qui a également disputé ses premiers championnats de France. La sprinteuse a réalisé un nouveau record personnel sur le 200 mètres cadettes en 25s30, ce qui lui a valu la huitième place des séries. Enfin, le relais 4 x 200 mètres cadettes de l'Athlétisme Sud 17 a terminé cinquième au général, échouant de seulement quatre centièmes à se qualifier pour la finale.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ATHLETISME CHAMPIONNATS DE FRANCE MEDAILLE D'argent ANTOINE MARX RECORD PERSONNEL

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Antoine Dupont uniquement utilisé en Champions Cup et par le XV de France : l'hypothèse évoquéeUgo Mola, manager de Toulouse, déplore la situation actuelle qui le voit peu compter sur son n°9 et star Antoine Dupont, qui joue plus en Champions Cup qu'en Top 14.

Lire la suite »

XV de France : Antoine Dupont est déçu du palmarès des Bleus « au vu de son potentiel »Antoine Dupont était présent à Rome, ce mardi, pour la présentation du Tournoi des VI Nations

Lire la suite »

XV de France : Antoine Dupont est prêt pour « un Tournoi magique »Présent aux côtés des capitaines des cinq autres nations à Rome pour la présentation du Tournoi, Antoine Dupont s’est exprimé sur son retour dans la compétition, qu’il avait raté l’année dernière

Lire la suite »

Mister Élégance France: Le coiffeur breton Antoine Le Guillou se prépare à défier les épreuvesUn coiffeur de 35 ans originaire de Lannion, Antoine Le Guillou, se lance dans la compétition de Mister Élégance France. Motivé par des causes personnelles et un désir de croissance personnelle, il se prépare avec sérieux, transformant son mode de vie et cultivant une attitude d'élégance.

Lire la suite »

Antoine Dupont, avant Angleterre-France dans le Tournoi des 6 Nations : « Twickenham, c'est toujours sacré ...À la veille d'Angleterre-France dans le Tournoi des 6 Nations, le capitaine du quinze de France Antoine Dupont refuse de croire qu'un crunch puisse être banalisé, même s'il survient deux ans après la gifle historique (10-53).

Lire la suite »

Le jeu du XV de France est-il trop centré sur Antoine Dupont ?Ce début de Tournoi tend à montrer qu'Antoine Dupont, déjà central dans le projet de jeu des Bleus, l'est peut-être encore plus qu'avant. Vu le talent exceptionnel du joueur, cela paraît logique mais certains observateurs pointent quelques inconvénients dans le jeu offensif du quinze de France.

Lire la suite »