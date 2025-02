Antoine Hastoy, Confident et Prêt à Affronter Lyon

L'ouvreur rochelais Antoine Hastoy, revenu d'une période difficile et après une belle performance à Toulon, affronta le LOU Lyon avec confiance et détermination.

Après une première période réussie à Toulon (45-26), juste avant la trêve, l'ouvreur rochelais Antoine Hastoy affiche une confiance renouvelée. Il est prêt à affronter le LOU Lyon ce samedi à 16h30, malgré quelques absences notables dans le groupe rochelais. « Après, il faut que ça nous serve et qu'on revienne avec les mêmes intentions », précise-t-il. « Je pense qu'on est plutôt bien, l'entraînement s'est bien passé, tout le monde est dans le même état d'esprit.

»\La trêve a permis à certains joueurs du Stade Rochelais de revenir à l'entraînement, mais Levani Botia et Ultan Dillane ne seront pas de la partie face au LOU. Hastoy, qui a pris beaucoup de plaisir à Toulon, souligne l'importance de confirmer cette performance face aux Lyonnais. « J'ai pu prendre pas mal de plaisir à Toulon mais, encore une fois, il faut le confirmer », explique-t-il. « Il va falloir qu'on soit bons. On sait bien que Baptiste (Couilloud, le demi de mêlée du LOU) aime beaucoup porter le ballon autour des rucks et mettre de la vitesse, jouer ses duels. Léo (Berdeu, l'ouvreur) est bien sur les contests aériens, aime bien jouer. On a vu le match de Lyon à Bordeaux (victoire), ça fait un moment qu'il est sur une dynamique assez positive, à nous d'être meilleurs. »\Alors que l'équipe de France s'apprête à disputer les trois derniers matches du Tournoi des Six Nations, Hastoy reste concentré sur son club. « Je me concentre sur La Rochelle, il faut que je fasse des bons matchs », déclare-t-il. « Quand je remonte deux mois en arrière, je ne pensais pas du tout à ça mais juste à pouvoir jouer ici. Donc il faut calmer un peu le truc et juste faire de bonnes prestations en club. », conclut l'ouvreur rochelais.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Stade Rochelais Antoine Hastoy LOU Lyon Top 14 Rugby Tournoi Des Six Nations

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rabiot Criticizes Benatia Suspension, Marseille Confident Before Lyon ClashOlympique de Marseille midfielder Adrien Rabiot spoke out against the three-month suspension of director of sport Medhi Benatia, calling it disproportionate and a difference in treatment. Rabiot also expressed confidence ahead of Sunday's crucial match against Lyon.

Lire la suite »

OM - Lyon : Marseille devrait s'imposer face à un Lyon en difficultéL'Olympique de Marseille reçoit le Lyon en difficulté ce soir. Les deux équipes sont en manque de victoires et les Rhodaniens vivent une période troublée après le départ de Pierre Sage. Marseille, malgré ses difficultés au Vélodrome, a l'occasion de prendre 10 points d'avance sur son rival du soir.

Lire la suite »

Invité : Freddy Morel, entraineur de Bourgoin, qui a éliminé Lyon + Walid Acherchour : 'Si Lyon ne gagne...L’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L’« After Foot », de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : « Génération After » les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui...

Lire la suite »

Lidl ouvre un immense magasin 'nouvelle génération' dans cette commune près de LyonÀ Saint-Bonnet-de-Mure (Rhône), juste à côté de la métropole de Lyon, Lidl va ouvrir un tout nouveau magasin fin janvier 2025. Il a été agrandi et modernisé.

Lire la suite »

Charlotte Urbach, 26 ans, ouvre LaBulle, une friperie design et abordable à LyonCharlotte Urbach, 26 ans, a ouvert sa boutique LaBulle, rue Durand à Lyon, après avoir fait de la vente itinérante. Contrairement aux friperies classiques, LaBulle est design et chaque pièce est présentée sur cintre ou pliée avec soin. Charlotte propose des vêtements à prix abordables (entre 5 et 25 euros) et souhaite convertir les personnes à la seconde main en démystifiant l'image de la friperie. Elle organise également des événements avec des artistes locaux.

Lire la suite »

Antoine Dupont, avant Angleterre-France dans le Tournoi des 6 Nations : « Twickenham, c'est toujours sacré ...À la veille d'Angleterre-France dans le Tournoi des 6 Nations, le capitaine du quinze de France Antoine Dupont refuse de croire qu'un crunch puisse être banalisé, même s'il survient deux ans après la gifle historique (10-53).

Lire la suite »