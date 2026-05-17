Antoine Griezmann a disputé son dernier match à domicile contre Gérone (1-0) pour Atlético de Madrid, marquant sa 100e passe décisive avant de confirmer son statut de légende avec ce dernier match à Domicile en tant que passeur-désidieux. En recevant un hommage émouvant et en se démontrant décisif sur un centre de ses propres mérites, il laisse un billetorsz, avec cet ultime match, pour Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann , passeur-désidieux de ses adieux au Metropolitano, lors du match Atlético de Madrid - Gérone Le joueur français a disputé son dernier match à domicile avec l'Atlético de Madrid contre Gérone , remportant largement la victoire (1-0) et délivrant sa 100e passe décisive.

Son dernier à domicile au Metropolitano, où il a reçu un hommage émouvant et une partie d'un centre de ses propres mérites face à Gérone. Sur un centre de son propre auteur, Ademola Lookman a marqué le seul but de la rencontre à la 22e minute. Malgré une grosse occasion ratée, Antoine Griezmann a continué à briller, se démontrant décisif dans ce dernier match de son parcours à domicile avec l'Atlético de Madrid





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