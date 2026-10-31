Antoine éliminé Star Academy 31 octobre 2026 : Il savait qu'il partirait

Antoine quitte la Star Academy le 31 octobre 2026 face à Ydriss. Le candidat révèle qu'il avait anticipé son départ après un vote serré à 7 voix contre 5.

Le samedi 31 octobre 2026, TF1 a diffusé le prime de l'émission Star Academy, marquant une étape décisive pour les candidats restants au château de Dammarie-les-Lys. Antoine, jeune chanteur et candidat de la saison, a quitté l'aventure après un vote particulièrement intense face à son compagnon d'infortune masculin, Ydriss. Cette élimination a été validée par sept voix contre cinq, offrant ainsi la survie à Ydriss pour la semaine suivante.

Détails du vote serré et survivants

La soirée d'élimination était particulièrement tendue pour le trio nommé, composé d'Antoine, de Maud et de Ydriss. Maud a été sauvée par le vote du public, laissant les élèves devoir départager les deux jeunes hommes restants. Le calcul final des voix a été extrêmement serré, avec seulement deux voix d'écart séparant les deux candidats. Cette marge réduite a rendu le résultat imprévisible pour les observateurs extérieurs, mais Antoine n'a pas été surpris par le verdict final.

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Antoine confirme son intuition initiale

Dans une interview accordée à Vidéo Voici, Antoine a expliqué qu'il avait une idée précise de l'issue de la soirée dès le début du processus. Il a reconnu avoir fait des calculs mentaux tout au long de la semaine précédente pour évaluer qui votait pour qui. Selon lui, la dynamique du vote était claire et il savait que la situation risquait de tourner en sa défaveur. Cette intuition s'est confirmée quelques minutes seulement après l'annonce des résultats.

Réactions et contexte émotionnel

Antoine a déclaré ne pas avoir été déçu par les choix individuels de ses camarades de jeu. Il a rappelé la difficulté extrême que représente une telle décision pour les élèves du château. Le candidat, qui a été nommé aux côtés de Maud et Ydriss, a gardé une attitude respectueuse envers ses pairs. Cette élimination intervient dans un contexte où l'émission continue de générer un fort engouement autour des talents émergents de la scène musicale française.

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Avenir musical et suite de l'aventure

Malgré cette sortie prématurée, Antoine regarde déjà vers l'avenir avec plusieurs compositions musicales en tête. Certains de ces projets sont déjà prêts à être partagés avec son public, indiquant une continuité dans sa carrière artistique. La production de l'émission, dirigée par Mathieu Vergne, a déjà annoncé prendre note des critiques pour améliorer les prochaines soirées. Nikos Aliagas, l'hôte emblématique du plateau, a quant à lui exprimé son émotion face aux développements de cette saison.

Impact sur la saison et les futurs candidats

Cette élimination marque un tournant dans le déroulement de la saison 2026 de Star Academy. Les candidats restants, dont Ydriss qui repart au château, devront now s'adapter à la nouvelle composition du groupe. Les attentes du public TF1 restent élevées, surtout après les récentes critiques sur l'organisation des primes précédents. La suite de l'aventure promet d'être intense, avec des enjeux de plus en plus grands pour les derniers survivants qui tentent de décrocher leur place pour la suite du parcours artistique.