Antoine éliminé de Star Academy : sa vision artistique et ses derniers mots

À l'issue du prime du 31 octobre 2026, Antoine quitte le château. Il défend le talent d'Ydriss et soutient Cameron, Isabella, Morgan et Zoé dans cette interview exclusive.

Le jeune homme de 18 ans a officiellement quitté le château de Dammarie-les-Lys à l'issue du prime diffusé ce samedi 31 octobre 2026. Cette sortie marque la fin de son aventure dans l'émission musicale française majeure, après plusieurs semaines de prestations scéniques devant les caméras. Son départ intervient alors que la compétition se resserre autour des finalistes restants.

Un tempérament discret mais une voix singulière

Antoine a confié avoir noué des liens forts au fur et à mesure de son séjour, bien qu'il possède un tempérament naturellement discret. Pour lui, quitter cet environnement clos est comparable à une deuxième naissance, révélant un nouveau monde tout en étant coupé littéralement du monde réel. Cet instant précis où il a su qu'il n'allait pas rentrer avec ses camarades a été difficile à vivre. Au moment où Noémie a prononcé le prénom d'Ydriss, il était très content pour Maud et Ydriss, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai été un peu assommé par cette nouvelle parce c'est assez inimaginable.

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Soutien inconditionnel aux candidats restants

L'artiste en herbe a ensuite appelé les internautes à soutenir Cameron, Isabella, Morgan et Zoé. Il a exprimé une conviction forte concernant les talents encore en lice, affirmant qu'ils allaient très loin. Pour moi il a vraiment quelque chose d'artistique très singulier, qui mérite d'aller particulièrement loin jusqu'à la victoire. Il ne s'agit pas ici d'une simple amitié, mais d'une reconnaissance professionnelle méritée par ces colocataires restés au château.

Des réalités financières après l'émission

Cette élimination survient dans un contexte où les ex-candidats doivent faire face à la réalité post-émission. Comme l'a souligné Antoine, C'est assez compliqué financièrement pour ceux qui repartent sans victoire immédiate. Les galères rencontrées par les anciens élèves témoignent souvent de la difficulté à maintenir une carrière stable sans le soutien médiatique constant de la télévision.

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Une histoire personnelle marquée par le drame

Antoine a également partagé des éléments plus personnels sur les raisons qui l'ont poussé à chanter. J'avais une vie parfaite puis j'ai perdu ma maman, a-t-il expliqué. Ce grand drame familial a servi de catalyseur à sa passion musicale, transformant une douleur profonde en une force créative. Cette vulnérabilité rend encore plus poignant son départ prématuré de la compétition.

La suite de la compétition et les attentes

Avec le départ d'Antoine, la dynamique du château change radicalement pour les semaines à venir. Les élèves chamboulés par leur départ du château doivent désormais s'adapter à cette nouvelle configuration. Mosimann, directeur de l'émission depuis 18 ans après sa propre victoire en 2008, continue de guider les candidats vers leurs objectifs musicaux. La prochaine étape cruciale aura lieu lors du prime du 6 novembre, où trois nommés seront annoncés pour maintenir la tension dramatique jusqu'à la finale.