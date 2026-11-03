Antoine éliminé de la Star Academy : ses adieux et ses projets musicaux

Après son élimination le samedi 31 octobre de la Star Academy, Antoine partage ses émotions. Il se concentre sur ses projets musicaux et ses liens amicaux avec les autres candidats.

Le samedi 31 octobre, Antoine a dû quitter la compétition de la Star Academy, marquant la fin d'une aventure intense pour le candidat. Il a quitté le château en emportant avec lui des enseignements artistiques précieux et des amitiés solidifiées au fil des semaines de tournage.

Détails de l'élimination et réactions immédiates

Antoine a confié à son entourage qu'il a été initialement assommé par la nouvelle de son départ, jugeant cette issue difficile à imaginer pour lui. Cependant, il a précisé que la gestion de cette élimination s'est très bien déroulée une fois l'annonce faite, bien qu'envisager un tel scénario reste toujours complexe psychologiquement. Il a laissé sur place Ydriss et Maud, deux autres candidats qui étaient nommés à ses côtés lors de cette semaine décisive.

Also read Antoine éliminé Star Academy 31 octobre 2026 : Il savait qu'il partirait

Liens forts avec Morgan et les autres candidats

Le candidat s'est exprimé publiquement sur les réseaux sociaux pour remercier ses camarades, citant spécifiquement quatre personnes avec qui il a créé les liens les plus forts. Il a qualifié Morgan, Isabella, Cameron et Zoé de personnes qu'il aime énormément, mettant en avant leur humanité, leur singularité et leur cœur en or. Il espère sincèrement que le public saura reconnaitre la valeur de ces artistes dans les prochaines semaines de diffusion.

Démenti sur les spéculations romantiques

Un dernier rapprochement visuel entre Antoine et Morgan a suscité de nombreuses spéculations parmi les téléspectateurs sur une éventuelle relation amoureuse. Antoine a été catégorique sur ce sujet, affirmant qu'il n'y a aucune ambiguïté dans le château et qu'il est impossible de construire de l'amour en une seule semaine. Il explique que l'énergie est entièrement concentrée sur la musique et le développement personnel, laissant peu de place à la romance.

Advertisement

Projet musical et stratégie sur les réseaux sociaux

Après son départ, Antoine tourne désormais ses regards vers l'avenir et concrétise son ambition de carrière musicale. Sa priorité immédiate est de trouver des labels et des professionnels pour l'accompagner dans sa progression. Dans un premier temps, il compte augmenter sa présence sur Instagram pour remercier ses supporters et maintenir le lien avec ceux qui ont voté pour lui.

Contexte de la Star Academy et du château

L'émission continue de générer du buzz avec des动态 comme le duo de Jenifer avec Nikos Aliagas ou les retours de Marione sur son expérience. Antoine reste positif quant aux échanges au sein du groupe, qualifiant les spéculations de bon enfant et utiles pour se détendre, avant de se concentrer pleinement sur sa carrière artistique à venir.