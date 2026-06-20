Antoine Dupont, le surnom et les performances impressionnantes

Un maillot du club de football de Toulouse, avec un flocage dessus, a révélé le surnom donné par les joueurs du Stade Toulousain à Antoine Dupont. Durant 51 minutes, on a retrouvé le Dupont conquérant, celui qui est au-dessus du lot. Un surnom qui lui allait comme un gant vendredi lors de l’humiliation infligée aux Franciliens (71-17). Jugé en dedans ces derniers mois, Antoine Dupont a été la cible de quelques commentaires négatifs. "Je pense qu’il en a encore dans le fût. Et comme quoi, Lebel d’appuyer : "On a fait bloc avec lui. J’espère qu’Antoine fera une grande finale, et après on tirera un trait sur tout ce qui a pu être dit sur lui. En tout cas, l’équipe n’a jamais douté de lui". ET a régné vendredi sur la planète Mars…"Les fous rires, les blagues, il adorait ça" : à cause d’un stage de seconde, ils ont perdu leur fils à jamais

Un maillot du club de football de Toulouse, avec un flocage dessus, a révélé le surnom donné par les joueurs du Stade Toulousain à Antoine Dupont .

"Cela arrive qu’on l’appelle comme ça, oui…". François Cros a vendu la mèche. Ils ont pris des maillots du TFC et ils se sont fait floquer leurs surnoms derrière. Quand Antoine Dupont fait taire les critiques face au Racing 92, un surnom qui lui allait comme un gant vendredi lors de l’humiliation infligée aux Franciliens (71-17).

Durant 51 minutes, on a retrouvé le Dupont conquérant, celui qui est au-dessus du lot. Un essai, une passe au pied au millimètre sur la réalisation de Thomas, de grosses inspirations, 86m parcourus ballon en mains… Bref, une énième copie de haut vol pour celui qui n’avait plus joué depuis le 9 mai, victime d’un souci aux adducteurs.

"Ça lui a fait du bien les 6 semaines (rires). Il a fait un gros match. Quand il est à ce niveau-là, il nous porte. Mais aussi rien que par l’aura qu’il dégage", souligne Matthis Lebel.

"Il est différent,, on l’a encore vu aujourd’hui. Même quand il revient de blessure, il rassure tout le monde. Quand tu as un joueur comme lui, c’est plus facile". Jugé en dedans ces derniers mois, Antoine Dupont a été la cible de quelques commentaires négatifs.

"Je pense qu’il en a encore dans le fût. Et comme quoi, Lebel d’appuyer : "On a fait bloc avec lui. J’espère qu’Antoine fera une grande finale, et après on tirera un trait sur tout ce qui a pu être dit sur lui. En tout cas, l’équipe n’a jamais douté de lui".

ET a régné vendredi sur la planète Mars…"Les fous rires, les blagues, il adorait ça" : à cause d’un stage de seconde, ils ont perdu leur fils à jamai





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