Découvrez pourquoi l'essai d'Antoine Dupont a été annulé par l'arbitre Karl Dickson lors de la finale France-Afrique du Sud du 29 novembre 2020.

La finale du Championnat des nations opposant la France à l'Afrique du Sud, disputée le dimanche 29 novembre, a été marquée par une controverse majeure dès les premières minutes. L'arbitre principal, Karl Dickson, a refusé l'essai inscrit par le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, après une vérification vidéo, provoquant l'indignation immédiate des supporters et des observateurs.

Un contre prometteur annulé par l'ARV

La séquence litigieuse intervient alors que les Springboks, sous pression, effectuent un dégagement de leur en-but. Antoine Dupont, aligné à l'arrière, intercepte habilement le ballon pour un contre décisif. Sans adversaire imminent, il inscrit le premier essai français à la huitième minute de jeu, semblant avoir fait le plus dur pour donner l'avantage à son équipe.

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Cependant, la joie est de courte durée pour les supporters des Bleus. L'arbitre Karl Dickson sollicite la vidéo pour examiner la séquence. Après un seul visionnage, il annule le essai en invoquant une faute technique. La décision repose sur l'idée que le capitaine français aurait commis un en-avant lors de son deuxième contact avec le ballon.

Une décision arbitrale jugée incompréhensible

Même en regardant le ralenti de l'action, la nature de la faute reste difficile à établir. Le ballon aurait rebondi deux fois sur la main du joueur avant de repartir vers l'avant, selon l'apprétation de l'homme au sifflet. Cette interprétation stricte et peu visible au premier abord a suscité un tollé immédiat sur les lieux.

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Les supporters français, déjà hors d'eux-mêmes alors que le match n'en était qu'à ses débuts, n'ont pas compris la logique de cette annulation. Plusieurs phrases ont fusé dans les gradins ou sur les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration, soulignant le manque de clarté autour de cette application des règles.

Des réactions vives autour de la décision

L'incompréhension n'est pas limitée au public. Rassie Erasmus, l'entraîneur de l'Afrique du Sud, bien que suspendu pour cette rencontre, a commenté cette action en direct. Sa participation aux discussions autour de l'incident a encore amplifié l'attention médiatique portée à cette décision arbitrale controversée.

Les réactions critiques ont été rapides et virulentes. Certains spectateurs ont qualifié cette annulation de scandale, remettant en question la cohérence de l'arbitrage dans un contexte aussi sensible. L'incident a dominé les premières minutes du match, obscurcissant le jeu initial des deux équipes.

L'impact du match et de l'arbitrage

Cet épisode a marqué le début d'une rencontre qui ne serait jamais passée inaperçue. La finale du Championnat des nations entre la France et l'Afrique du Sud a ainsi été définie par cette polémique initiale, laissant une trace durable dans la mémoire des supporters des deux camps.

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La gestion de cette séquence par Karl Dickson a servi de point de départ à de nombreux débats sur l'utilisation de l'ARV et la lisibilité des décisions pour les fans. L'incident reste une référence dans les discussions sur les arbitrages sportifs récents, illustrant la complexité de l'application des règles en temps réel.