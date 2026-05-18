Antoine Dupont forfait, contrarié par un pépin physique à l'entraînement - Top 14

Le joueur de rugby bleu-blanc-noir est forqué à la 24e journée de Top 14 après souffrir d'un pépin physique pendant les entraînements. Auparavant, il a effectué une semaine de repos autour du 20 mars, avant de enchaîner cinq matches consécutifs en последний месяц. Il n'a disputé qu'un match au Vélodrome lors de la victoire contre Toulon (51-27), en raison d'une blessure, malgré la victoire.

Prévu titulaire, Antoine Dupont n'a pas disputé le match perdu par le Stade Toulousain à La Rochelle ce dimanche (38-10), en clôture de la 24e journée de Top 14 .

La faute à un pépin physique à l'entraînement. Après avoir répondu à des questions sur les absences au dernier moment du pilier américain David Ainu'u (malade) et du deuxième ligne international Emmanuel Meafou (paternité), Mola a ajouté : 'Avant que vous me posiez la question, Antoine (Dupont) aussi était titulaire mais il s'est blessé vendredi à l'entraînement'.

Quand un journaliste l'a relancé, lui demandant si cette blessure était grave, Mola a répondu : 'ça, je vous le dirai plus tard', sans plus de précision. Le diffuseur Canal+ a évoqué pendant son direct une alerte aux ischio-jambiers





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