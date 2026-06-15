Antoine dénonce le montage de Mariés au premier regard

Antoine, un des participants à la dernière saison de Mariés au premier regard, a dénoncé le montage de l'émission. Il a affirmé que certaines séquences avaient été tronquées ou manipulées pour donner une image fausse des événements.

Antoine , un des participants à la dernière saison de Mariés au premier regard, a dénoncé le montage de l'émission. Il a affirmé que certaines séquences avaient été tronquées ou manipulées pour donner une image fausse des événements.

Il a également critiqué les commentaires suscités par certaines séquences. Antoine a voulu préciser ce qui s'est passé en réalité, notamment lors d'une séquence où il refusait de débarrasser les assiettes, ce qui l'a apparemment fait passer pour une personne peu ordonnée. Il a également affirmé qu'il n'est pas quelqu'un de sale ou qui pense que les femmes font tout. Il a voulu rectifier la situation et préciser ce qui s'est réellement passé





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Mariés Au Premier Regard Antoine Montage Télé-Réalité Critique

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