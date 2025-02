Antoine de Maximy : Un Regard Intime Sur sa Vie à la Maison

Découvrez le quotidien d'Antoine de Maximy, le célèbre globe-trotter, dans son charmant pavillon en banlieue parisienne. Magazines Côté Maison a eu l'opportunité exclusive d'explorer son domicile, dévoilant ses choix uniques en matière de décoration et d'organisation.

En 2025, Antoine de Maximy son émission J'irai dormir chez vous 20 ans fêtera. Ce globe-trotter bien connu du paysage audiovisuel français depuis presque vingt ans le monde parcourt selon ses désirs. Du Japon à l'Australie, en passant par le Cambodge, la Bolivie et la Serbie, ce sympathique sexagénaire s'est invité un peu partout. Quand il ne crapahute pas entre les Rocheuses et les Andes, Antoine de Maximy regagne ses pénates.

C'est au coeur de l'Île-de-France que réside l'animateur habitué des logements de fortune. Les journalistes du magazine Côté Maison ont récemment eu le privilège et l'exclusivité de passer la porte de l'homme qui s'invite d'habitude chez les autres. De retour de voyage, Antoine de Maximy pose ses valises dans la périphérie de la capitale, là où il a élu domicile depuis plusieurs années. 'Son port d'attache se situe en banlieue parisienne, dans un charmant pavillon entouré d'un jardin, qu'il a entièrement restauré', révèlent nos confrères. As du recyclage, le réalisateur de documentaire a meublé sa confortable demeure avec 'uniquement de la récup', à quelques exceptions près, notamment une 'ampoule ringarde qui fait des jeux de lumières à 9 euros chez Casto'. Plus surprenant, on ne trouve ni de télévision ni de rideaux chez lui. 'Plus on se cache, plus on a de chances d'être emmerdé', justifie la star du petit écran. Nos confrères de Côté Maison sont allés de surprise en surprise lors de la visite chez Antoine de Maximy. Aussi ne faut-il pas s'étonner de buter contre une tondeuse dans sa cuisine. 'C'est sa place', argue l'homme qui cultive avec une certaine ferveur l'art du 'bordel organisé'. Son secret ? 'Tout laisser en vrac. Mon père disait quand c'est rangé, c'est perdu. C'est vrai chez moi.' Amoureux de la nature, Antoine de Maximy ne possède que très peu de plantes vertes. 'Ce sont essentiellement des problèmes', précise-t-il. Lui préfère passer du temps dans sa salle de bains équipée d'une baignoire (sa pièce fétiche) ou mitonner des plats simples dans sa grande cuisine 'complètement ouverte' où, dit-il, on peut manger à 15 et faire des 'fêtes éclairées aux chandelles'





closerfr / 🏆 29. in FR

