Le réalisateur célèbre pour ses caméras et sa chemise rouge se lance dans une aventure unique et inédite du pays de Bouddha et Gandhi.

Antoine de Maximy s'envole pour l' Inde pour un nouveau road movie décalé et improvisé. Le réalisateur, célèbre pour ses caméras et sa chemise rouge, se lance dans une aventure unique et inédite du pays de Bouddha et Gandhi .

Il espère que la star indienne Amitabh Bachchan lui ouvrira peut-être ses portes. Cette nouvelle aventure est une reprise de son plus grand rôle pour un film qui se déroule en Inde, du nord au sud. Antoine de Maximy a déjà fait de nombreux road movies, mais celui-ci est différent. Il s'agit d'un voyage au cœur de l'Inde, où il rencontrera des personnes ordinaires et extraordinaires.

Le réalisateur a déjà fait des confidences sur sa relation avec la mère de sa fille et a raconté un moment difficile de sa carrière. Il a également été arrêté par une fausse policière en Bolivie et a eu peur pour sa vie. Ce nouveau road movie est une opportunité pour Antoine de Maximy de se lancer dans une aventure unique et inédite du pays de Bouddha et Gandhi.

Il espère que cette expérience lui permettra de découvrir de nouvelles choses et de se connecter avec les gens ordinaires et extraordinaires de l'Inde





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Antoine De Maximy Inde Road Movie Amitabh Bachchan Bouddha Gandhi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mercato : Antoine Rabillard bien parti pour prolonger au MansLe Mans entend bien ne pas faire figuration pour son grand retour en Ligue 1. Avant de penser à se renforcer, le promu devrait frapper fort en conservant l'un des grands artisans de la remontée.

Read more »

Lucile et Alex ont-ils gardé contact avec Antoine après Mariés au premier regard ?Lucile et Alex ont-ils gardé contact avec Antoine après Mariés au premier regard ? (EXCLU) s'achève ce soir sur M6, certains couples continuent de faire rêver. C'est le cas de Lucile et Alex. Mais une question intrigue encore les téléspectateurs : ont-ils gardé contact avec Antoine malgré sa séparation avec Mélanie ?

Read more »

L'Inde veut couper l'eau des fleuves qui coulent au Pakistan, un 'acte de guerre' pour IslamabadL'Inde veut couper l'eau des fleuves qui coulent au Pakistan, un 'acte de guerre' pour Islamabad

Read more »

Le couac de dernière minute : l'Inde retarde le déploiement de Starlink juste avant l'entrée en Bourse de SpaceXAlors que SpaceX s'apprête à entrer en Bourse, l’Inde, premier marché mondial par sa population et l’un des plus grands déserts numériques de la planète, vient de geler les autorisations dont Starlink a besoin pour y lancer ses opérations commerciales. Et ce n’est pas anodin.

Read more »