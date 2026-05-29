Antoine de Maximy en Californie : un voyage humanitaire

Antoine de Maximy réalise un documentaire sur la vie des sans-abris en Californie, rencontrant des militantes et des vignerons, et participant à la Gay Pride.

Antoine de Maximy se rend en Californie pour réaliser un documentaire sur la vie des sans-abris. Il commence son voyage à San Francisco, où il rencontre des militantes et des sans-abris.

Il se rend ensuite dans la ville d'Eureka, où il découvre l'usage thérapeutique du cannabis est légal. Puis, il se dirige vers le sud pour rencontrer des vignerons et finalement retourne à San Francisco pour participer à la Gay Pride. Dans le même temps, il se confie sur des moments difficiles de sa carrière et des expériences personnelles qui l'ont marqué





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