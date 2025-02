Antoine Cornic, le dernier représentant de Charente-Maritime, termine son Vendée Globe

Le skipper Antoine Cornic, originaire de Charente-Maritime, a terminé son Vendée Globe ce vendredi 14 février après 96 jours passés en mer. Arrivé à 16 h 03 aux Sables-d'Olonne, il s'est offert la 28e place au classement. Malgré quelques difficultés, notamment une avarie sur son mât en décembre, le skipper est parvenu à boucler son premier Vendée Globe en moins de 100 jours, comme il l'avait espéré.

Le troisième et dernier skipper originaire de Charente-Maritime encore en course, Antoine Cornic (Human Immobilier), est arrivé ce vendredi 14 février aux Sables-d’Olonne, pour le plus grand bonheur de ses proches. C'était peut-être le skipper qui redoutait le plus son retour. Antoine Cornic est arrivé ce vendredi 14 février aux Sables-d’Olonne. Il a franchi la ligne d’arrivée à 14 h 02, avant de remonter le chenal aux alentours de 15 h 30 et de finalement poser le pied à terre à 16 h 03.

Le skipper originaire de Rétaize achève ainsi son tour du monde en 96 jours, 1 heure et 59 secondes, s'offrant donc la 28e place au classement. Un défi réussi pour celui qui souhaitait boucler son premier Vendée Globe en moins de 100 jours. « Il y a tellement d'amour, des gens qui te regardent, qui t'applaudissent, je trouve ça complètement dingue », a déclaré Antoine Cornic. Quelques centaines de personnes étaient présentes pour l'accueillir, malgré la pluie qui s'est invitée pile au moment où Antoine Cornic s'est approché du ponton, décidément bien malchanceux avec la météo. « L'arrivée était très chargée en émotion parce qu'il y avait beaucoup de monde sur l'eau… La traversée du chenal c'était horrible, horrible de ne pas pleurer. Il y a tellement d'amour, des gens qui te regardent, qui t'applaudissent, je trouve ça complètement dingue », s'est surpris le skipper. Ce dernier a pu retrouver son chien et offrir un bouquet de fleurs à sa compagne Céline pour la Saint-Valentin, avant de se livrer à la traditionnelle douche de champagne. Pour le skipper de Rivedoux, le Vendée Globe aurait pu s'arrêter il y a deux mois, début décembre, alors qu'il se trouvait dans l'océan Indien. Pour pouvoir faire les réparations sur son mât, Antoine Cornic s'est alors mis à l'abri en mouillage près de l'île française de Saint-Paul. « Il y avait 5 à 6 heures de boulot à faire sur le rail, j'ai dû sortir la meuleuse, il y avait des rafales de vent à 40 nœuds… Quand je suis redescendu, j'étais vraiment exténué mais au moins, j'avais un rail », se remémore-t-il. Une avarie qui lui aura certainement coûté quelques jours de course supplémentaires, mais qui aurait pu tout aussi bien mettre un terme à son épopée. « Il faut reconnaître quand on fait des erreurs », a-t-il confié à son retour. Antoine Cornic naviguait avec le « Spirit of Canada », le plus vieux bateau de la compétition. Mis à l'eau en 2006, le monocoque avait déjà pris le départ du Vendée Globe en 2008 avec le skipper canadien Derek Hatfield, qui avait dû abandonner à cause d'une casse importante. Heureusement, Antoine Cornic a su conjurer le sort : « c'est vraiment un super bateau, je suis sûr qu'il peut repartir pour un joli tour du monde en 2028 et passer sous les 90 jours ». Si la bataille dans l'océan Indien n'a pas été de tout repos, son arrivée à proximité des Sables-d’Olonne a été, au contraire, plutôt calme. Coincé dans une mer d'huile pendant 48 heures, le Rétais a eu le temps de se préparer à son retour sur terre : « j'ai fait du rangement, j'ai préparé mes sacs. Tout est prêt dans le bateau, l'équipe n'a rien à faire ! » Mais c'était une bonne transition entre les deux. Arrivé à la fin de sa bonbonne de gaz il y a 24 heures, il était quand même temps pour le skipper de franchir la ligne d’arrivée. En véritable casse-cou, Antoine Cornic garde la traversée de l'océan Indien comme son meilleur souvenir de son tour du monde : « il y avait 85 nœuds de vent, c'était à la fois magique et flippant. Tu es en symbiose avec le bateau et c'est d'une beauté incroyable. » Jamais rassasié, le skipper se laisse deux semaines avant de reprendre les choses sérieuses et pense déjà au prochain Vendée Globe : il veut en être. « C'était trop court, il faudrait que le Vendée Globe, ça soit deux fois le tour du monde », a-t-il plaisanté, avant d'avouer quelques minutes après à la foule : « vous me donnez déjà envie d'être dans quatre ans ! » Parti à 44 ans, le matelot est revenu sur la terre ferme à 45, en ayant accompli son plus bel objectif : « il ne faut jamais abandonner, moi j'ai mis 20 ans à réaliser mon rêve ! » Comme une revanche après sa tentative de participation échouée en 2004, faute de financements. En première supportrice, Céline, son épouse, s’est dite « soulagée » que son mari soit arrivé à bon port, sain et sauf, bien que peu inquiète : « tant qu'il me disait que tout allait bien, c'est que tout allait bien et je n'avais pas à me soucier pour lui ! » Ses amis, membres de son équipe, et des personnalités locales, étaient également présents sur le ponton pour accueillir le Rétais. « J'ai trouvé l'arrivée de Charlie Dalin assez incroyable, si vite, son duel avec Yoann Richomme… J'aimerais beaucoup discuter avec eux, savoir comment ils ont vécu la chose, de notre côté, nous étions plutôt dans une deuxième phase de course », a-t-il conclu





