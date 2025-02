Antisémitisme à l'Université : Un Climat de Tension après l'Attack du Hamas

Des signalements d'actes antisémites, tags et menaces, témoignent d'un climat tendu dans l'enseignement supérieur français après l'attaque du Hamas. Les étudiants juifs sont particulièrement touchés, certains renonçant même à assister aux cours. Le gouvernement relance les assises sur l'antisémitisme et un chantier législatif est en cours.

Dans l'enseignement supérieur, le ministre Philippe Baptiste a fait état en janvier de « 360 signalements » d'incidents liés au conflit israélo-palestinien depuis l'attaque du Hamas , le 7 octobre 2023. « J'ai eu peur d'aller en cours à certains moments », raconte Nicole Milman à Strasbourg. Comme elle, des étudiants juifs témoignent d'un climat de tension et de menaces. Le gouvernement relance jeudi des Assises de lutte contre l' antisémitisme largement consacrées à la jeunesse.

Sur le campus alsacien, « les personnes juives ne portent plus ouvertement leur étoile de David », témoigne cette étudiante en langues et secrétaire générale de l'UEJF (Union des étudiants juifs de France) de Strasbourg. Elle indique avoir été traitée de « sale juive » alors qu'elle portait un pin's pour la libération des otages de Gaza. Les propos antisémites « n'ont pas leur place à l'université », a souligné mardi le président de cette université Michel Deneken, qui a saisi le parquet après la diffusion sur les réseaux d'images évoquant un « jeu de cartes » au contenu antisémite. À Paris 1 Panthéon Sorbonne, « toutes les semaines, on nous signale des tags, allant de la croix gammée à Tous les juifs devraient mourir », ou des actes ou propos antisémites, rapporte Daphné Hubelé, vice-présidente de l'UEJF dans cette université. « On retrouve beaucoup d'appels à la violence » lors des blocus pro palestiniens, comme en décembre sur le campus de Tolbiac, dit-elle. « Il y a des étudiants juifs qui ne vont plus en cours. Certains arrivent cinq minutes en retard et repartent cinq minutes avant la fin », ajoute-t-elle. L'université Paris 1 indique avoir « toujours été intraitable avec les faits d’antisémitisme », soulignant saisir le parquet et « engager des poursuites disciplinaires si le responsable peut être identifié ». En France, le nombre d’actes antisémites en France devrait être similaire à celui de 2023, déjà très élevé. En 2023, le nombre de faits antisémites recensés dans le pays avait été multiplié par quatre sur un an, avec 1 676 cas. Un nombre qui devrait être similaire pour l’année 2024, selon la ministre de la lutte contre les discriminations Aurore Bergé. Dans l’enseignement supérieur, le ministre Philippe Baptiste a fait état en janvier de « 360 signalements » d’incidents liés au conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023, dont « une cinquantaine » identifiés comme antisémites, essentiellement des tags. Il a appelé à « une grande fermeté ». À l’université, « s’est développée une hostilité antijuifs » qui « prend différentes formes », selon la sociologue Valérie Broussard, qui a travaillé sur le sujet à Nanterre. Elle distingue une « hostilité franche », « très clairement antisémite » et une hostilité « déplacée » quand elle concerne « plutôt l’État d’Israël ». Elle peut aussi être « sourde », avec des « exclusions de boucles WhatsApp, de groupes d’amis », ou plus « ordinaire, sous la forme de petits messages » relayant des « clichés ». Combattre l’antisémitisme à l’université est un « chantier prioritaire » pour Aurore Bergé, ministre chargée des discriminations, qui va rouvrir les Assises sur ce sujet - en suspens depuis mai - jeudi, jour anniversaire de la mort d’Ilan Halimi, jeune Juif tué en 2006. Une proposition de loi pour « renforcer le cadre légal et réglementaire » contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur est examinée mercredi par la commission de l’éducation au Sénat, après une mission sénatoriale qui s’était alarmée en juin d’une « résurgence » d’un « climat d’antisémitisme » dans les universités. Les présidents d’université, réunis au sein de France Universités, prônent « une tolérance zéro », affirmant « n’avoir jamais eu la main qui tremble en matière de procédures disciplinaires ». Les dirigeants des universités et des grandes écoles françaises ont recensé « 67 actes antisémites » au sein de leurs établissements depuis le 7 octobre dernier, selon l’association France Universités, lundi. « Nous sommes tout à fait disposés à faire en sorte que la formation sur l’antisémitisme puisse continuer à se développer dans nos universités », a souligné mardi son vice-président Jean-François Huchet, président de l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales). Dans son établissement, des tensions sont aussi apparues en décembre, lors des élections étudiantes, où une liste propalestienne a gagné plusieurs sièges. « L’ambiance est très pesante » pour les étudiants du département d’études hébraïques et juives, raconte Elina, qui y étudie. « Je me suis fait suivre parce que je n’ai pas voulu prendre un tract » et « on m’a traitée de terroriste », poursuit-elle, évoquant aussi des tags et tracts placardés sur des salles de cours. La présidence de l’Inalco a demandé en décembre « un diagnostic indépendant sur la situation » à un conseiller extérieur.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Antisémitisme Université Tensions Hamas Droits Des Juifs Discrimination France

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Hadrien Clouet, député LFI, accusé d'antisémitisme après une rixe avec Joann SfarLe député LFI Hadrien Clouet a été vivement critiqué pour ses propos sur l'auteur Joann Sfar, qui avait dénoncé les positions d'une partie de la gauche, notamment le mouvement LFI, sur l'antisémitisme. Clouet a accusé Sfar de réhabilitation des SS et de banalisation de la Shoah, suscitant une indignation sur les réseaux sociaux. Sfar a répondu en qualifiant les propos de Clouet d'injures et en pointant du doigt la responsabilité des élus LFI dans l'antisémitisme.

Lire la suite »

Députés LFI quittent l'hémicycle après les accusations d'antisémitismeLes députés de La France insoumise ont quitté l'hémicycle du palais Bourbon mardi 28 janvier suite à des accusations d'antisémitisme proférées par la députée Caroline Yadan. Yadan a dénoncé l'existence d'un « dangereux parti à l'extrême gauche » qui, selon elle, « exalte la haine des Juifs ». Son discours a été accueilli avec des applaudissements de la droite et du centre, tandis que la gauche l'a contestée avec des huées. Les députés insoumis ont choisi de ne pas écouter la réponse d'Aurore Bergé, ministre chargée de la lutte contre les discriminations, qui a qualifié ce départ de « complaisance pour plaire à une partie d'un électorat ».

Lire la suite »

Israël menace de reprendre les combats à Gaza si les otages ne sont pas libérés samediL'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'est fragilisé alors que le Hamas menace de reporter la libération d'otages prévue samedi. Donald Trump a exhorté le Hamas à libérer tous les otages et a promis l'enfer au Hamas s'il ne le fait pas. Des manifestations ont eu lieu en Israël pour demander la mise en œuvre de l'accord.

Lire la suite »

Françoise Vergès à Martigues : Déconstruire les jeux politiques autour de l'antisémitismeLa politologue décoloniale féministe Françoise Vergès animera une conférence à la MJC de Martigues pour déconstruire les dynamiques de détournement du combat contre l'antisémitisme par des jeux politiques.

Lire la suite »

Accord de trêve entre Israël et le Hamas après plus de quinze mois de guerreDes milliers de Palestiniens ont célébré dans la bande de Gaza un accord de trêve entre Israël et le Hamas, après plus de quinze mois de guerre. L'accord a été négocié avec la médiation du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, et doit entrer en vigueur dimanche.

Lire la suite »

Accord de cessez-le-feu Hamas-Israël après 15 mois de guerreUn accord de cessez-le-feu a été trouvé entre le Hamas et Israël après plus de 15 mois de guerre, faisant des dizaines de milliers de victimes. L'accord prévoit la libération de 33 otages et l'objectif d'un arrêt définitif de la guerre.

Lire la suite »