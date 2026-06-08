Antidépresseurs au long cours chez les seniors : une analyse australienne relance le débat sur les risques cognitifs et autres effets secondaires

Une étude australienne met en lumière les risques potentiels liés à la prise prolongée d'antidépresseurs, en particulier chez les personnes âgées. Entre biais méthodologiques des essais cliniques, syndrome de sevrage et effets indésirables accrus, le débat sur la réévaluation régulière des traitements est relancé. Des experts français rappellent l'importance d'un suivi médical et d'une approche individualisée.

Ce n'est pas un acte que l'on crie sur les toits, mais bien un fait. Chaque jour, des millions de Français prennent un antidépresseur. Pour certains, il s'agit d'un traitement temporaire après un épisode difficile.

Pour d'autres, ces médicaments accompagnent le quotidien depuis plusieurs années. Mais une nouvelle analyse scientifique australienne vient relancer le débat sur leur utilisation prolongée, notamment chez les seniors. Les chercheurs pointent un possible risque accru de troubles cognitifs, mais aussi d'autres effets secondaires parfois méconnus après plusieurs années de traitement. Des antidépresseurs prescrits très longtemps et stoppés trop rapidement En Australie, près d'une personne sur sept prend aujourd'hui un antidépresseur.

Parmi elles, environ un tiers suit ce traitement depuis plus d'un an et un quart depuis plus de deux ans. Les auteurs de l'analyse ont passé au crible les études dites de "prévention des rechutes", censées démontrer l'intérêt des antidépresseurs au long cours. Or selon eux, ces essais comporteraient un biais important : dans de nombreuses études, le traitement était interrompu très brutalement,"en moyenne sur 4 jours".

Résultat : les symptômes qui apparaissaient ensuite chez les patients étaient souvent interprétés comme une rechute dépressive… alors qu'ils pourraient parfois correspondre à un syndrome de sevrage. Troubles cognitifs, mémoire, émotions : quels sont les risques évoqués ? L'analyse australienne souligne également qu'au-delà d'un an de traitement, plusieurs effets indésirables deviendraient plus fréquents.

Parmi eux : Chez les personnes de plus de 65 ans, les chercheurs évoquent aussi un risque accru d'accidents vasculaires cérébraux, de chutes, de cataractes ou encore de maladies cardiovasculaires. Bref, un tableau plutôt sombre. En France, près de 7 millions de personnes consomment chaque année des antidépresseurs, selon les données de Santé publique France. Parmi les plus connus figurent notamment le Prozac® ou le Seroplex®. 7 millions de personnes qui pourraient prendre peur face à ces informations.

"Pas de panique" : le Dr Gérald Kierzek appelle à nuancer Pour le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo, il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives de cette nouvelle analyse. "Le sujet n'est pas : les antidépresseurs sont dangereux. Mais plutôt que, chez certaines personnes âgées, surtout en cas de démence ou de traitements prolongés, ils peuvent être associés à davantage d'effets indésirables et possiblement à un déclin cognitif plus rapide", explique-t-il.

Le médecin rappelle également que les symptômes de la dépression elle-même peuvent altérer la mémoire, l'attention et les capacités cognitives.

"L'étude ne démontre pas à elle seule une relation de cause à effet", insiste-t-il. Les personnes âgées particulièrement vulnérables Chez les seniors, d'ailleurs, certains effets secondaires sont bien connus des médecins : somnolence, vertiges, troubles de l'équilibre, confusion ou encore troubles du sommeil. Et sont donc pris en compte par les professionnels de santé.

"Ces effets peuvent augmenter le risque de chute, de fracture et donner l'impression d'un brouillard mental", précise le Dr Gérald Kierzek. Le risque serait surtout plus important dans certaines situations : Faut-il arrêter son antidépresseur ? Mais si l'on craint ces effets ou que l'on souhaite stopper son traitement, la réponse des spécialistes est claire : jamais sans avis médical.

"Il ne faut pas arrêter brutalement un antidépresseur, car cela expose à un syndrome de sevrage, à une rechute dépressive et à une réapparition des symptômes", rappelle le Dr Gérald Kierzek. Chez les personnes âgées, l'arrêt doit être particulièrement progressif et encadré par un médecin. Les auteurs australiens recommandent d'ailleurs une réévaluation régulière du traitement, "généralement tous les six mois", afin de vérifier si le bénéfice reste supérieur aux risques.

Et dans certains cas, arrêter le traitement pourrait faire plus de mal que de bien.

"Si le traitement aide réellement, l'arrêter sans alternative peut dégrader le sommeil, l'anxiété, l'appétit, la douleur morale et même le fonctionnement cognitif" souligne le médecin. Le vrai enjeu : réévaluer régulièrement le traitement Pour les experts, le message principal est donc surtout celui de la vigilance et du suivi.

"On ne retire pas un traitement par principe ; on réévalue son bénéfice-risque", résume le Dr Gérald Kierzek. Certaines dépressions sévères ou résistantes nécessitent en effet un traitement prolongé. Mais dans les formes légères à modérées, des alternatives comme la psychothérapie, l'activité physique, l'amélioration du sommeil ou certaines modifications du mode de vie peuvent parfois être envisagées





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