Anticyclone subtropical en France : chaleur et fraîcheur en même temps

Une météorologue a annoncé l'arrivée d'un anticyclone subtropical en France, qui pourrait faire grimper le mercure dans l'Hexagone. La France fait face à un net rafraîchissement, mais malheureusement, cette parenthèse de fraîcheur ne devrait pas durer, car causée par l'arrivée d'un anticyclone subtropical. Dès le mercredi 10 juin 2026, le mercure pourrait ainsi atteindre 30 degrés sur certaines régions.

Une météo rologue a annoncé l'arrivée d'un anticyclone subtropical en France , qui pourrait faire grimper le mercure dans l'Hexagone. La France fait face à un net rafraîchissement, mais malheureusement, cette parenthèse de fraîcheur ne devrait pas durer, car causée par l'arrivée d'un anticyclone subtropical .

Dès le mercredi 10 juin 2026, le mercure pourrait ainsi atteindre 30 degrés sur certaines régions. La chaleur revient à cette date à cause de cet anticyclone subtropical. La gendarmerie fait appel à un renfort de taille pour retrouver Lyhanna, la fille de 11 ans qui a disparu dans le Gers. Le journaliste connecté, Tanguy, passe son temps en ligne pour décrypter l'actualité et dénicher les dernières tendances.

Les confidences d'Antonin (Mariés au premier regard) sur une habitude que Laury a au quotidien (EXCLU) sont également abordées. Cette semaine est encore marquée par des températures élevées dans l'Hexagone, dépassant les 30°C





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