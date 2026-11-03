Anthropic prépare une introduction en Bourse record et affiche 17 milliards de chiffre d'affaires

L'éditeur d'IA Anthropic révèle des revenus trimestriels de 17 milliards de dollars en vue d'une introduction en Bourse majeure à Wall Street, renforçant sa position face à OpenAI.

Anthropic entame une phase de croissance exceptionnelle à l'approche de son entrée imminente sur le marché boursier américain. L'entreprise américaine spécialisée dans l' intelligence artificielle a communiqué des résultats financiers massifs pour le troisième trimestre, signalant une activité commerciale proche de la rentabilité opérationnelle tout en accélérant ses investissements infrastructurels. Cette performance stratégique positionne le groupe comme un acteur central dans la course technologique mondiale.

Anthropic réalise 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires

Le géant de l'IA a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 17 milliards de dollars lors du troisième trimestre, marquant une progression significative de 46% par rapport aux trois mois précédents. Ces données ont été officiellement validées et publiées le lundi 2 novembre par l'Autorité américaine de régulation des marchés, la SEC, confirmant la robustesse de l'expansion commerciale du groupe. Bien que ce taux de croissance trimestrielle soit inférieur au record historique de 144% enregistré entre les premier et deuxième trimestres, cette décélération relative s'inscrit dans un contexte de maturité industrielle sans précédent.

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Les comparaisons avec les pionniers du secteur soulignent l'ampleur de cette réussite. Des entreprises considérées comme des références n'avaient pas encore franchi le seuil du milliard de dollars de chiffre d'affaires lors de leur sixième exercice comptable. En comparaison, le principal concurrent d'Anthropic, OpenAI, générait des revenus estimés à moins de 50 millions de dollars à un stade similaire de son développement en 2021. Cette disparité numérique illustre la capacité d'Anthropic à monétiser rapidement ses technologies avancées.

Une perte comptable massive et des investissements futurs

Sur le plan financier comptable, Anthropic a déclaré une perte nette de 23,3 milliards de dollars au cours du trimestre. Ce chiffre, bien que colossal, ne reflète pas la détresse financière de l'entreprise mais intègre principalement un effet comptable de 21,9 milliards de dollars sans lien direct avec l'exploitation courante. Cette révision massive correspond à la réévaluation de la valeur des obligations convertibles en actions, des instruments financiers achetés par des investisseurs extérieurs. La valorisation d'Anthropic a été multipliée par plus de cinq entre septembre 2025 et mai 2026, imposant cette ajustement comptable nécessaire.

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Cette manipulation comptable n'a aucun impact sur la trésorerie réelle de l'entreprise, qui reste solvante et dispose de réserves considérables. Fin septembre, Anthropic detenait des réserves disponibles de 131,8 milliards de dollars, un niveau quasi identique aux 131,6 milliards affichés fin juin. Cette situation place Anthropic parmi les sociétés non financières les mieux capitalisées au monde, offrant une sécurité financière rare pour financer son expansion technologique.

Expansion infrastructurelle et calendrier boursier de novembre

Les coûts liés à l'utilisation des infrastructures informatiques ont augmenté de 77% par rapport au deuxième trimestre, dépassant le rythme de croissance des revenus. Pour anticiper toute contrainte future, Anthropic a négocié des contrats avec ses fournisseurs d'infrastructure, étalés jusqu'en 2045. Ces engagements à long terme visent à garantir des capacités de calcul suffisantes pour supporter le développement continu de ses modèles d'intelligence artificielle sans dépendre de ressources limitées.

Malgré une perte opérationnelle de 567 millions de dollars au troisième trimestre, hors effets comptables exceptionnels, le groupe a drastiquement réduit sa consommation de liquidités pour financer son activité. Anthropic s'apprête maintenant à finaliser son introduction en Bourse, un événement prévu pour la semaine du 16 novembre selon plusieurs médias américains. Cette étape permettra de lever jusqu'à 100 milliards de dollars auprès d'investisseurs institutionnels, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché de Wall Street.

Enjeux pour les fondateurs et impact stratégique

L'introduction en Bourse va officialiser le statut de milliardaire des sept co-fondateurs de l'entreprise. Chacun d'entre eux détient environ 1,4% du capital social, ce qui pourrait les rendre propriétaires d'une fortune individuelle comprise entre 15 et 20 milliards de dollars selon la valorisation finale du groupe. Au-delà de cette richesse individuelle, les fondateurs conservent un pouvoir de contrôle majeur, détenant la majorité des droits de vote à hauteur de 50,1% à l'issue de l'opération.

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Cette structure de gouvernance assure une continuité stratégique dans la direction technologique d'Anthropic. Avec une entrée boursière anticipée juste avant les élections mi-termes aux États-Unis, le groupe vise une valorisation qui dépasserait les records précédents établis par des entreprises technologiques majeures. Cette réussite financière témoigne de la confiance des marchés dans la pérennité et la puissance des solutions d'intelligence artificielle développées par Anthropic.