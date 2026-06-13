Anthropic contraint de suspendre ses modèles d'IA les plus puissants par les États-Unis

Le gouvernement américain a ordonné à Anthropic de couper l'accès à ses modèles d'IA avancés pour tout ressortissant étranger, invoquant la sécurité nationale. Cette décision inédite relance le débat en France sur la souveraineté technologique et la course à l'indépendance dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec des réactions virulentes de la part de plusieurs candidats à l'élection présidentielle.

Le fleuron américain de l'intelligence artificielle Anthropic a été contraint vendredi par son gouvernement de couper l'accès à ses modèles les plus puissants. Washington, invoquant un risque pour la sécurité nationale , a ordonné, au titre du contrôle des exportations, de couper l'accès à ces modèles pour tout ressortissant étranger, à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis , y compris les employés étrangers d' Anthropic , selon le communiqué de l'entreprise.

Trois jours après le lancement des modèles les plus puissants de la marque, le gouvernement américain a forcé Anthropic à suspendre sa version très restreinte Mythos 5 et sa déclinaison bridée pour le grand public, Fable 5. Cette décision sans précédent connu a poussé plusieurs dirigeants politiques français à réagir samedi 13 juin, alertant contre une guerre de l'IA et le besoin d'indépendance face aux États-Unis.

Jordan Bardella du Rassemblement national a estimé que cette décision soudaine rappelle que l'intelligence artificielle est déjà un sujet de souveraineté nationale majeur et que la France doit accélérer dans le soutien à la pépite française Mistral AI et à tout l'écosystème IA. Jean-Luc Mélenchon de La France insoumise a fait valoir que depuis 2016, LFI classe le numérique comme nouvelle frontière de l'humanité et refuse que la France soit une colonie numérique des USA.

Pour l'insoumis, la décision de vendredi prouve l'urgence d'être indépendants et souverains, même si elle est aussi un règlement de comptes politique du gouvernement américain avec Anthropic, partisan d'une IA éthique. La sécurité, dont Anthropic a fait un argument commercial central, l'oppose déjà à l'administration Trump. Début mars, le Pentagone a rompu ses contrats avec l'entreprise, désignée comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement.

Anthropic, dont les modèles étaient les seuls accrédités secret-défense, a saisi la justice, affirmant avoir été sanctionnée pour avoir refusé que son IA serve à la surveillance de masse ou à des armes autonomes. Gabriel Attal de Renaissance a jugé que la guerre de l'IA a déjà commencé, évoquant un risque de vassalisation totale de la France. Nous ne pouvons pas compter sur d'autres car cela nous rend vulnérables, la décision des États-Unis le montre.

Anthropic est leur détroit d'Ormuz, a-t-il ajouté. Washington décide de soumettre le développement de l'IA à sa logique de puissance, a abondé Édouard Philippe d'Horizons, soulignant que nous ne maîtrisons ni les modèles, ni le calcul de l'IA, infrastructure aussi essentielle que l'électricité ou Internet. Exhortant l'Europe à se réveiller, le maire du Havre a appelé à privilégier les marchés technologiques européens, ou encore à simplifier des normes qui avantagent les big tech américaines





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anthropic Intelligence Artificielle États-Unis Sécurité Nationale Souveraineté France Mistral AI Regulation IA Guerre De L'ia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Armes biologiques et perte de contrôle : comment Anthropic veut éviter un déraillement total de l'IADévelopper une nouvelle arme chimique avec une intelligence artificielle, créer de nouvelles menaces, c'est possible ? Fort heureusement, non, mais avec de nouveaux modèles de plus en plus puissants, le risque pourrait arriver, et Anthropic veut lutter contre cela.

Read more »

Coup de tonnerre pour Anthropic : Trump bloque l'accès étranger aux IA « Fable » et « Mythos »Le bras de fer s'intensifie entre l'administration Trump et Anthropic. Washington a bloqué l'accès étranger aux modèles d'IA « Mythos » et « Fable » pour des raisons de sécurité nationale, marquant un tournant majeur dans la régulation des technologies de pointe.

Read more »

Anthropic contraint de suspendre ses IA Mythos 5 et Fable 5 aux États‑UnisLe gouvernement américain a ordonné à Anthropic de bloquer l'accès à ses deux modèles d'IA les plus puissants, Mythos 5 et Fable 5, invoquant des raisons de sécurité nationale et des contrôles à l'exportation. La société a dû désactiver ces services pour tous les utilisateurs, y compris les employés étrangers, tandis que les autres modèles restent disponibles.

Read more »

Anthropic contraint par Washington de suspendre son IA la plus puissanteAnthropic contraint de suspendre son IA la plus puissante par le gouvernement américain qui invoque la sécurité nationale

Read more »