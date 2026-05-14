Anthony Pollio retrouvé sans vie après une rencontre avec un ours dans le parc national des Glaciers

Anthony Pollio, un randonneur porté disparu depuis trois jours, a été retrouvé sans vie par les secours dans le parc national des Glaciers, au nord du Montana, aux États-Unis. Les blessures sur son corps sont jugées compatibles avec une rencontre avec un ours. Les circonstances exactes de la rencontre avec l'ours font toujours l'objet d'une enquête. Le dernier décès lié à une attaque d'ours remonte à 1998. Les ours peuvent modifier leur comportement lorsqu'ils associent la présence humaine à des sources de nourriture, ce qui augmente les risques de confrontation dans certaines zones fréquentées.

Anthony Pollio , porté recherché depuis trois jours, retrouvé sans vie par les secours dans le parc national des Glaciers, au nord du Montana , aux États-Unis .

Les blessures sur son corps sont jugées compatibles avec une rencontre avec un ours. Les circonstances exactes de la rencontre avec l'ours font toujours l'objet d'une enquête. Le dernier décès lié à une attaque d'ours remonte à 1998. Les ours peuvent modifier leur comportement lorsqu'ils associent la présence humaine à des sources de nourriture, ce qui augmente les risques de confrontation dans certaines zones fréquentées





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