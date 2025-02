Anthony Marion, optimiste et prêt à relever le défi du Championship avec le Toulouse Olympique

Le capitaine du Toulouse Olympique, Anthony Marion, affiche une grande confiance pour la saison 2025 de Championship. Il est prêt à mener son équipe vers l'objectif principal : l'accession en Super League. Le départ soudain de l'ouvreur Ryan Rivett oblige Marion à assumer un rôle intérimaire, mais le capitaine se montre prêt à relever ce défi.

Le mois de février s'annonce prometteur pour le Toulouse Olympique qui se prépare à embrasser la saison 2025 de Championship . Le capitaine du club, Anthony Marion , succède à Harrison Hansen et affiche une confiance palpable. Il ambitionne de guider ses coéquipiers vers l'objectif principal du TO : accéder à la finale du Championship et décrocher l'accession en Super League , sans se soucier des scores attribués par IMG.

Rassuré par la sortie amicale contre les Dragons catalans, malgré la défaite (42-10), Marion souligne le potentiel des jeunes joueurs et se montre impatient pour le premier match officiel face à Widnes. « Il faudra être prêt dès le début car ce championnat sera long et compétitif. Pour atteindre les meilleures places en phase finale, il est essentiel de ne pas perdre de points inutilement, surtout à domicile, comme cela s'est produit la saison dernière. Par conséquent, la régularité à domicile est primordiale », précise-t-il.Cependant, cette saison offrira une dimension différente pour le polyvalent troisième ligne toulousain. Le départ soudain de l'ouvreur Ryan Rivett, décidé de rester en Australie pour des raisons familiales, laisse le TO dans une situation délicate. Le club cherche activement un remplaçant digne de ce nom. C'est donc Marion qui prendra les rênes intérim de l'ouverture. Loin de se laisser intimider, le capitaine du TO souligne son expérience au poste : « Ouvreur ? J'ai joué à ce poste à maintes reprises. Je suis conscient que c'est un poste crucial, complètement différent de celui de troisième ligne où je suis plus libre. En tant qu'ouvreur, il faut finaliser les mouvements et les attaques. Mais j'ai la chance de connaître les systèmes de jeu par cœur. De plus, avec Jake Shorrocks (le demi de mêlée, NDLR), nous avons une bonne alchimie », explique-t-il. Confiant dans ses capacités, Marion s'est fixé l'objectif d'évoluer à ce poste pour quelques matchs et a travaillé spécifiquement son jeu au pied. « Cela m'arrive de l'utiliser également en troisième ligne, mais je le travaille de manière spécifique pour ce poste, on ne sait jamais », confie-t-il. Marion est également prêt à prendre les rênes si Jake Shorrocks ou Robin Brochon devaient manquer à l'appel. Le staff toulousain pourrait alors faire appel à son polyvalence et à sa capacité à s'adapter à différentes positions.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rugby League Toulouse Olympique Championship Anthony Marion Jake Shorrocks Ryan Rivett Super League

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Toulouse Tech Transfer : Un moteur de l'innovation et de la création d'entreprises à ToulouseToulouse Tech Transfer (TTT) est une société de transfert de technologie qui soutient la valorisation des innovations des centres de recherche publics toulousains. Depuis sa création en 2012, TTT a accompagné la naissance de 46 start-up, dont 17 dans les deux dernières années, créant ainsi 230 emplois et levant plus de 50 millions d'euros. TTT intervient également dans les transferts de technologies vers des entreprises industrielles existantes.

Lire la suite »

Team Toulouse : Un Nouveau Projet de Basket 3x3 à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, s'engage dans le circuit mondial. Composée d'anciens joueurs de Paris 3x3, l'équipe est soutenue par la FFBB et bénéficie du soutien de partenaires locaux. L'équipe vise les Jeux Olympiques de 2024 et promet de faire briller le nom de Toulouse sur la scène internationale du basket 3x3.

Lire la suite »

Team Toulouse : Une nouvelle équipe de basket 3x3 s'installe à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, est en train de décoller à Toulouse.

Lire la suite »

Championship : le Toulouse Olympique annonce la couleurMercredi matin, le Toulouse Olympique a présenté lors de sa conférence de presse d’avant-saison le nouvel exercice et affiché ses ambitions : retrouver la Super League.

Lire la suite »

Toulouse Olympique vise la Super League en 2025Après deux finales infructueuses en Championship, le Toulouse Olympique remet les choses en place pour 2025 avec de nouveaux objectifs : le titre et l'accession en Super League. Le club a effectué des changements dans son effectif avec de nouvelles recrues et des départs. Sylvain Houles prendra la tête du staff et Anthony Marion sera le capitaine du TO.

Lire la suite »

Guillaume Canet en tournage dans le Lot : Marion Cotillard confirmée dans le casting du thriller 'Karma'C’est officiel : Marion Cotillard fait partie du casting du film 'Karma', réalisé par Guillaume Canet. Une partie de ce thriller psychologique va être tournée dans le Lot, au couvent de la visitation à Saint-Céré.

Lire la suite »