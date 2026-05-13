Anthony Jeanjean forfait de la première étape Coupe du monde BMX due to changes in his riding style

Anthony Jeanjean, a well-known BMX rider, has announced that he will not be participating in the first event of the season in Montpellier. He cites difficulties in his riding style as the reason for his absence. This news comes after his disappointing performance at the last BMX freestyle European Championship, where he finished in fourth place. However, Anthony Jeanjean remains committed to his goal of winning gold at the 2028 Summer Olympics in Los Angeles.

Champion du monde en titre et vainqueur du général de la précédente Coupe du monde, Anthony Jeanjean va manquer la première étape de la saison à Montpellier.

Le médaillé de bronze des JO 2024 est toujours freiné par ses soucis de pertes de repères. Coup dur pour le Fise de Montpellier et l'équipe de France de BMX freestyle, mais Anthony Jeanjean privilégie le repos. L'événement incontournable des sports extrêmes en France se lance ce mercredi sans une de ses stars et chouchou du public : le rider de Sérignan est forfait de la première étape de Coupe du monde de la saison.

Vainqueur du général du circuit Coupe du monde l'an dernier et en bronze aux X Games, Jeanjean était absent au départ des qualifications ce mercredi, sous le soleil montpelliérain. Depuis fin 2024, le Français de 28 ans souffre de pertes de repères en l'air, les 'twisties' qui ont perturbé la carrière de la gymnaste Simone Biles. Absent au coup d'envoi... comme en 2024.





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