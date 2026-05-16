Anthony Delon, a 61-year-old actor, has revealed the peaceful life he leads with the caregiver of the Douchy property, which is also owned by his elder brother, Alain Delon. The caretaker, known as Lolo, has been taking care of the property for over 49 years.

J'aime ce mec Anthony Delon présente Lolo , l'homme qui s'occupe de la maison de Douchy depuis 49 ans En plein litige avec son petit frère Alain-Fabien, Anthony Delon a dévoilé les images du quotidien paisible qu'il mène à Douchy , l'ancienne propriété d' Alain Delon .

L'acteur de 61 ans a partagé les images de son petit-déjeuner animé pris en compagnie de Lolo, le gardien des lieux depuis plus de 49 ans. Vidéo Voici - Voici - EXCLU ‘Entre eux, l’ambiance s’est bien rafraîchie’ : Anthony et Alain-Fabien Delon plus aussi proches depuis le clash avec leur soeur (1)[“Entre eux, l’ambiance s’est bien rafraîchie” : Anthony et Alain-Fabien Delon plus aussi proches depuis le clash avec leur soeur](https://www.voici.fr/culture/les-actu-du-61e-8123304-entre-eux-lanimante-s-est-bien-rafranee-anthony-et-alain-fabien-delon-plus-aussi-proches-depuis-le-clash-avec-leur-soeur.html) [Anthony Delon : qui est Lolo, le gardien du domaine de Douchy depuis 49 ans ?

](https://www.voici.fr/culture/les-actu-du-61e-8125405-anthony-delon-qui-est-lolo-le-gardien-du-domaine-de-douchy-depuis-49-ans-.html) [Qu'est-ce que cela signifie d'accepter les chynautes? ](https://wtf.to/wyjms) [Como l'adornopolazzo di Anthony Delon o il guardiano di casa di Douchy è una persona particolare ? ](https://www.youtube.com/watch?v=z9ApBmA_njI) [Epilogo : Anthony Delon […]. ](https://www.youtube.com/watch?v=48HyzwvQqZg





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