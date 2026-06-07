Découvrez le robot tondeuse sans fil M5 d'Anthbot, capable de parcourir vos terrains les plus difficiles grâce à son GPS RTK, sa caméra HDR et son moteur robuste, désormais en promotion de plus de 30 % pour un prix inédit.

La révolution de l'entretien de pelouse est arrivée et elle est silencieuse, autonome et techniquement avant-gardiste. Le robot tondeuse sans fil M5 d'Anthbot n'est pas seulement un gadget de jardinage, c'est le résultat d'une intégration harmonieuse de la navigation GPS haute précision, de la vision artificielle et d'un design robuste conçus pour les terrains les plus exigeants.

Ce modèle, désormais proposé avec une remise exceptionnelle de plus de 30 %, ouvre un accès inédit à une expérience de tonte sans effort, tout en respectant l'environnement et le confort de vie. Contrairement aux modèles traditionnels qui nécessitent un câble d'alimentation ou un entraînement manuel, le M5 est doté d'une batterie à haute densité énergétique qui permet une autonomie de plusieurs heures, sans consommation d'électricité extérieure.

Son moteur sans balais et ses roues tout‑terrain lui assurent une capacité de franchissement de pentes allant jusqu'à 24 °, tout en gardant une surface de coupe stable même sur des passages étroits de 70 cm. Le système de navigation combine GPS RTK, permettant une précision de quelques centimètres, et une caméra à double vision HDR. Cette configuration sensorielle permet d'éviter les obstacles en temps réel, qu'il s'agisse de pierres{, de branches ou de petits animaux.

Grâce à sa caméra IA et à son champ de vision de 150°, le robot détecte : : : : : : : : : : : 112 à • Microsoft E= :The ;le.





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