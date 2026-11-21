Le président du Conseil européen António Costa présente un projet de budget révisé à la baisse pour 2028-2034, incluant une taxe numérique de 3% pour compenser les réductions.

Le président du Conseil européen, António Costa, a dévoilé samedi un projet de budget révisé pour la période 2028-2034, proposant des coupes budgétaires drastiques s'élevant à 204 milliards d'euros par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne. Cette nouvelle version, qui réduit le montant total de 2 000 milliards d'euros, vise à concilier les exigences des pays frugaux et la nécessité de maintenir les fonds structurels. La France a immédiatement rejeté cette proposition, l'Élysée estimant qu'elle ne constitue pas une base viable pour un accord futur, notamment en raison de l'impact sur la Politique agricole commune.

La proposition d'António Costa et le mécanisme de financement

António Costa a présenté lors d'une conférence de presse les détails de ce projet de compromis, soulignant que les économies proposées devaient être réparties équitablement entre les politiques traditionnelles et les nouvelles priorités. Le mécanisme inclut l'introduction d'une taxe sur les grandes entreprises du secteur numérique, fixée à 3 % de leur chiffre d'affaires annuel, afin de générer des recettes supplémentaires. Cette mesure s'ajoute à la proposition de taxation des cryptoactifs et au financement via les enchères de fréquences télécoms, répondant ainsi aux appels du Parlement européen pour de nouvelles ressources propres.

Also read Le marathon de Manosque officialisé en conseil municipal malgré des débats animés entre majorité et opposition

Le responsable européen a insisté sur le fait que cette taxe n'était dirigée contre aucune entreprise ou État en particulier, mais visait à assurer la soutenabilité financière de l'Union. Il entendait ainsi donner des gages aux pays du Nord sans affaiblir la capacité d'intervention de l'UE, résistant à l'appel des frugaux à sabrer encore plus durement dans les dépenses. L'objectif affiché est de préserver les aides au revenu des agriculteurs et les programmes de cohésion, tout en renforçant la compétitivité des entreprises et la recherche.

Positions des acteurs majeurs et divisions au sein des 27 États

La France, représentée par la présidence française, a exprimé sa déception face à cette nouvelle boîte de négociation, estimant que le compte n'y était pas sur la PAC. Emmanuel Macron a prévenu ses homologues des difficultés à boucler l'accord en 2027, année électorale majeure pour plusieurs nations, dont la présidentielle en France. Le chef de l'État français souligne que la réduction proposée menace directement la sécurité économique des exploitants agricoles et l'équilibre des fonds structurels.

Advertisement

D'un côté, les pays frugaux, menés par l'Allemagne et les Pays-Bas, continuent de réclamer des centaines de milliards d'euros d'économies pour éviter une hausse massive de leur contribution. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a martelé en octobre que le budget doit être soutenable pour ceux qui en paient la plus grande partie. De l'autre, les pays du Sud et de l'Est, principaux bénéficiaires des fonds de cohésion, défendent farouchement les programmes sociaux et agricoles. Cette fracture explique pourquoi les précédentes tentatives, comme celle de l'Irlande avec une réduction de 140 milliards d'euros, n'avaient pas satisfait les exigences du Nord.

Impacts concrets et prochaines étapes des négociations

Ces propositions constituent une nouvelle tentative pour trouver un compromis au sein des 27 États membres, jusqu'ici très divisés sur l'avenir financier de l'Europe. Le Parlement européen, qui s'opposait initialement à toute réduction, avait déjà suggéré de taxer les géants technologiques, les cryptomonnaies et les jeux en ligne, estimant que ces sources pourraient rapporter entre 18 et 32 milliards d'euros supplémentaires. Siegfried Muresan, eurodéputé corapporteur, a souligné que la seule taxe numérique pourrait générer 25 milliards d'euros par an.

António Costa soumettra sa proposition de compromis aux dirigeants des Vingt-Sept lors d'un sommet organisé jeudi et vendredi à Bruxelles. La confrontation entre les exigences budgétaires des pays contributeurs et la nécessité de maintenir les acquis sociaux et agricoles déterminera la suite des négociations. Les dirigeants devront arbitrés entre la soutenabilité financière immédiate et la capacité de l'Union à investir dans sa souveraineté numérique et technologique face aux géants américains et chinois.