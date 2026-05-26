Ansu Fati non retenu par l'Espagne pour la Coupe du monde

Ansu Fati n'a pas été retenu par l'Espagne pour la Coupe du monde. Son père, Bori, est déçu par cette décision. Ansu devra désormais trancher son avenir entre l'ASM et un intérêt de Séville.

Ansu Fati n'a pas été retenu par l'Espagne pour la Coupe du monde. Son père, Bori, est déçu par cette décision. Ansu a terminé la saison avec Monaco avec 12 buts, mais n'a pas été retenu par Luis de la Fuente.

Il devra désormais trancher son avenir entre l'ASM et un intérêt de Séville. Luis de la Fuente a préféré d'autres joueurs en attaque, tels que Mikel Oyarzabal, Dani Olmo et Nico Williams. Ansu a manqué de temps de jeu ces dernières années, mais a bien terminé la saison avec Monaco. Son avenir est incertain, mais il pourra trancher rapidement puisqu'il n'aura pas d'échéances internationales cet été





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