L'ANSM alerte sur huit cas de surdosage liés aux chatbots. Le directeur Alexandre de la Volepilière précise les dangers et recommande le pharmacien.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ( ANSM) publie un avertissement officiel concernant l'usage croissant de l'intelligence artificielle (IA) pour l' automédication. Cette mesure préventive intervient alors que huit cas de surdosage médicamenteux ont été identifiés en France suite aux conseils erronés d'un chatbot. Ces incidents ont été remontés dans les bases de données de pharmacovigilance entre 2024 et 2026.

Une alerte préventive pour éviter des cas graves

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tire la sonnette d'alarme pour prévenir la population avant que la pratique ne devienne un réflexe dangereux. Alexandre de la Volepilière, directeur général adjoint (DGA) de l'ANSM, souligne que ces chiffres de huit cas ne reflètent pas l'ampleur réelle du phénomène en raison d'une probable sous-déclaration. Pour qu'un événement indésirable soit inscrit dans la base de l'ANSM, il doit être déclaré par un professionnel de santé ou par le patient lui-même via le site de l'agence.

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Le directeur adjoint insiste sur le fait que l'agence a pour mission de prévenir plutôt que de guérir. Il craint un recours de plus en plus fréquent à l'intelligence artificielle pour obtenir des conseils de santé sans consulter un expert humain. L'ANSM ne s'attend pas à attendre des décès ou des cas de grande ampleur avant d'alerter, car l'objectif est de mettre en garde les patients sur les conseils liés à l'IA qui peuvent être erronés ou inappropriés. Aucune IA ne peut remplacer les conseils ou l'avis d'un professionnel de santé, rappelle fermement Alexandre de la Volepilière.

Des erreurs sur des médicaments courants aux conséquences graves

Les huit cas français relevés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé touchent principalement à l'automédication avec des médicaments accessibles en pharmacie. Il s'agit d'antimigraineux, de paracétamol, de médicaments antiallergiques, ainsi que de benzodiazépines utilisées pour traiter l'anxiété ou l'insomnie. Alexandre de la Volepilière rappelle que ces produits ne sont pas anodins et qu'un surdosage de paracétamol peut provoquer des dommages irréversibles au foie. Un des huit cas identifiés a même nécessité l'hospitalisation d'une personne.

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La diversité des profils concernés va de 17 à 86 ans, ce qui permet de contredire l'idée que seuls les jeunes, gros consommateurs d'IA, sont exposés à ces risques. Le DGA de l'ANSM met en avant le danger que représente la modification automatique d'un traitement sur la base d'une réponse générée par une IA. Cela peut compromettre l'efficacité du traitement et entraîner des effets indésérables. Il est essentiel de vérifier les réponses apportées par l'IA, en priorité par le conseil d'un professionnel de santé, pour garantir la sécurité des patients.

Conséquences sociétales et recommandations officielles

Un sondage a jeté un éclairage particulier sur la relation entre les Français et l'IA dans un cadre médical. Ainsi, selon cette enquête, 48% des Français auraient déjà utilisé les chatbots pour obtenir une réponse à des questions de santé. Neuf pour cent le font même souvent, tandis que 53% des sondés expliquent demander à l'IA s'ils doivent consulter un médecin. Huit pour cent sollicitent l'IA à la place d'un professionnel de santé, des choix généralement motivés par l'absence de médecins disponibles à proximité.

Face à cette tendance, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé recommande de ne jamais modifier soi-même un traitement. En cas de questions sur le traitement ou les doses à prendre, il faut demander conseil à un professionnel de santé. Le pharmacien est présenté comme le professionnel de santé de premier recours, souvent accessible sans rendez-vous. Une sage-femme peut également être consultée, comme l'a montré l'un des cas impliquant une femme enceinte. L'Agence insiste sur le fait qu'il faut toujours vérifier les réponses apportées par l'IA en priorité par le conseil d'un professionnel de santé.