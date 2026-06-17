L'actrice de 78 ans, Anny Duperey, a fait volte-face dans l'affaire Patrick Bruel et a prédit la chute prochaine d'une autre star. Elle a également parlé de son passé et de son parcours dans le monde du cinéma.

Anny Duperey prédit un nouveau scandale concernant une star, après avoir fait volte-face dans l'affaire Bruel. L'actrice de 78 ans, qui avait pris la défense de Patrick Bruel il y a quelques semaines, se montre aujourd'hui d'une grande sévérité avec l'artiste.

Elle a même allé plus loin en prédisant la chute prochaine d'une autre star. Selon elle, la situation est très différente de ce qu'elle était il y a quelques semaines, et elle estime que Patrick Bruel a vraiment des problèmes et qu'il est un peu mené par sa quéquette. Elle a également affirmé que 'je sais que dans les tuyaux y'en a un nouveau qui va arriver, je peux vous le dire tout de suite. On me l'a dit'.

Elle n'a toutefois pas révélé l'identité de la personnalité concernée ni apporté davantage de précisions. Anny Duperey a également parlé de son passé et de son parcours dans le monde du cinéma, en mentionnant ses rôles dans des films tels que 'Un éléphant ça trompe énormément' et 'La Triche'. Elle a également évoqué sa relation avec son ex-compagnon Bernard Giraudeau et leur séparation en 1991.

Enfin, elle a parlé de sa carrière et de ses différents rôles dans des séries télévisées telles que 'Une famille formidable' et 'Danse avec lui'





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anny Duperey Patrick Bruel Scandale Star Cinéma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Affaire Patrick Bruel : Flavie Flament ciblée sur les réseaux, France 3 contrainte à une décision radicaleDepuis plusieurs semaines, Flavie Flament fait face à une forte exposition médiatique liée à l’affaire Patrick Bruel. Une récente publication de France 3 a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, poussant la chaîne à intervenir pour protéger son animatrice.

Read more »

Affaire Patrick Bruel: l'avocate de plusieurs plaignantes annonce que de nouvelles plaintes ont été déposéesDe nouvelles plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel vendredi 12 juin dernier indique l'avocate de plusieurs plaignantes sur BFMTV ce mardi.

Read more »

Affaire Patrick Bruel : Anny Duperey prédit une nouvelle affaire de violences sexuelles impliquant une célébritéInvitée sur Europe 1, la comédienne Anny Duperey est revenue sur ses déclarations polémiques concernant Patrick Bruel, mis en examen pour viols et agressions sexuelles. Après avoir qualifié ses propres propos passés de simple plaisanterie, elle a annoncé l'arrivée imminente d'une nouvelle affaire visant une autre célébrité, tout en se disant convaincue que Patrick Bruel a de sérieux problèmes.

Read more »

Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes, le G7 à Évian et les nouveautés du bacPatrick Bruel est visé par deux nouvelles plaintes pour viol et tentative de viol. Le G7 se réunit à Évian pour discuter des grands défis internationaux. Les étudiants doivent être formés à l'intelligence artificielle. Les joueurs de football auront droit à deux pauses fraîcheurs lors de chaque mi-temps.

Read more »