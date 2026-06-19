Annulations de trains Intercités et démarches de remboursement face à la canicule

La SNCF a annulé 71 trains Intercités entre le 18 et le 22 juin en raison des fortes chaleurs. Les voyageurs concernés peuvent obtenir un remboursement intégral ou un échange sans frais sous certaines conditions. Voici les démarches à suivre.

La Société Nationale des Chemins de Fer français, la SNCF , a procédé à l'annulation de plusieurs trains Intercités sur la période allant de jeudi à lundi, en raison des fortes chaleurs qui touchent le pays.

Cette mesure préventive vise à anticiper les potentielles pannes de systèmes de climatisation, susceptibles de se déclencher face aux très hautes températures. Au total, 71 Intercités prévus entre le 18 et le 22 juin sont concernés par ces suppressions. Les lignes les plus affectées sont l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, la relation Paris-Clermont-Ferrand ainsi que la transversale Sud reliant Bordeaux à Marseille.

À la suite de ces annonces, de nombreux voyageurs se demandent quels sont leurs droits et les démarches à entreprendre si leur train est supprimé. L'entreprise ferroviaire a en effet rappelé sa politique en la matière : tout client, détenteur ou non d'une carte de réduction ou d'un abonnement, dont le train est annulé, bénéficie de dispositions avantageuses.

Il est en effet possible de se faire rembourser intégralement son billet ou de l'échanger sans frais ni surcoût contre un autre titre de transport. Cette facilité s'applique toutefois sous certaines conditions. La première d'entre elles est que le billet ne soit pas annulé automatiquement lors de la suppression du train. Le voyageur doit donc prendre l'initiative de mener à bien les démarches nécessaires.

Si le billet n'a pas été validé, que ce soit au portique d'accès en gare ou à bord du train, il pourra être remboursé en totalité. La procédure à suivre est centralisée sur le site internet ou l'application de la SNCF. Il faut se rendre dans son espace personnel, sélectionner l'option "train supprimé" puis choisir le motif correspondant, comme "je souhaite échanger ou annuler mon voyage".

Les voyageurs ne possédant pas de compte client peuvent tout de même accomplir ces démarches en renseignant leur référence de dossier, communiquée par courriel à l'achat, ainsi que leur nom de famille. Un délai de 90 jours après la date initiale du voyage est accordé pour effectuer la demande.

En cas de difficulté lors de l'utilisation du formulaire en ligne, un service téléphonique dédié est joignable au 36 35, accessible sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures (numéro gratuit, prix d'un appel local). Il est également possible de se rendre directement en gare, au guichet, pour être accompagné dans ses démarches. Le remboursement, une fois la demande validée, est effectué dans un délai de trois à cinq jours ouvrés.

Outre les perturbations sur le réseau ferroviaire, cette vague de chaleur exceptionnelle entraîne également l'annulation de nombreux événements publics. Par exemple, la Fête de la musique a vu de nombreuses éditions municipales annulées dans des villes comme Corrèze, Seine-et-Marne, Charente-Maritime ou encore la Gironde. De même, le festival Hellfest, qui doit accueillir 240 000 visiteurs en 2026, doit composer avec les impératifs de sécurité liés aux canicules et prépare des dispositifs spécifiques pour faire face à cet enjeu climatique.

Concernant le trafic, un incident distinct a également perturbé la gare de l'Est à Paris. Une panne d'électricité a entraîné une interruption du trafic au départ de cette gare, avant une reprise progressive des circulations. Ces différents événements illustrent la fragilité des réseaux de transport face aux aléas climatiques et techniques, et soulignent l'importance des mesures d'adaptation et d'information des usagers





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