Annulation Surprise du Conseil Municipal de Mauguio : Changement de Réglementation et Critiques à La Grande-Motte

La mairie de Mauguio a annulé son conseil municipal en raison d'un changement de réglementation concernant les convocations pour les budgets. À La Grande-Motte, le conseil s'est tenu malgré des critiques de l'opposition pour l'absence de prise en compte de leurs avertissements.

Lundi après-midi, vers 16h30, la mairie de Mauguio a pris la décision inattendue d'annuler la séance de conseil municipal prévue initialement à 18 heures. Une première dans l'histoire de la commune, selon les dires même du directeur général des services, David Bank. La ville voisine de La Grande-Motte , quant à elle, a tenu sa séance de conseil également prévue à 18 heures, presque sans interruption. Les deux conseils municipaux avaient pour ordre du jour le budget.

Le DGS de Mauguio, David Bank, explique la raison de l'annulation : « À Mauguio, nous avons décidé d’annuler après que la Préfecture de l’Hérault nous a communiqué que depuis le 1er janvier 2025, un conseil avec le budget à l’ordre du jour devait avoir fait l’objet de convocations envoyées 12 jours avant, et non plus 5 jours. » Cette disposition, déjà en vigueur pour les agglomérations et les métropoles, s'applique désormais aux communes. Cependant, comme l'avoue David Bank, elle était passée inaperçue. C'est pourquoi le maire a décidé de reporter le conseil municipal au 24 février prochain. À La Grande-Motte, l'opposition s'est toutefois levée contre le déroulement du conseil. William Viste, membre de la commission finances, a vivement critiqué l'absence de prise en compte de ses alertes concernant ce changement législatif. « Je suis membre de la commission finances et je n’ai pas manqué d’alerter, lors du conseil avec le rapport d’orientation budgétaire, j’ai de nouveau posé la question. Mais on ne m’écoute pas ! » William Viste, furieux, s'est finalement installé parmi le public et envisage désormais de saisir le tribunal administratif. Du côté du cabinet du maire Stéphan Rossignol, on attendait, mardi après-midi, une réponse de la préfecture de l'Hérault pour savoir s'il y aura une tolérance ou s'il sera nécessaire de reconvoquer un conseil municipal afin de soumettre à nouveau le budget aux élus





Midilibre / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Conseil Municipal Mauguio La Grande-Motte Budget Réglementation Opposition Tribunal Administratif

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Hérault : fin des travaux sur la RD61 entre Lunel et La Grande-MotteL’aménagement de a RD61, qui traverse la Petite Camargue, doit permettre une meilleure fluidité de la circulation qui peut atteindre environ 25 000 véhicules par jour en été.

Lire la suite »

Le Festival 100% Jazz revient au Pasino de La Grande-MotteTrois dates à ne pas manquer pour les amateurs de jazz : le vendredi 14 février, le jeudi 13 mars et le jeudi 10 avril, au Pasino de La Grande-Motte, à 20h30.

Lire la suite »

Grande braderie solidaire pour les personnes en grande précarité à l'AdejoUn grand local à Nîmes, occupé par l'Adejo, a servi de cadre à une grande braderie solidaire le 5 février. Des étudiants en formation d'éducatrice spécialisée ont mis à profit leur stage pour organiser cet événement et récolter des dons de particuliers, pharmacies et organismes sociaux.

Lire la suite »

Paris : Alerte à la bombe dans un McDonald’s, le quartier de la Motte-Picquet boucléLa police est intervenue dans le restaurant du 15e arrondissement après un appel évoquant un engin explosif. Après intervention des démineurs, le dispositif a été levé avant 16 heures

Lire la suite »

Menaces de mort contre le maire de Cuise-la-Motte après un refus d'invitationLe maire de Cuise-la-Motte, Renaud Bourgeois, est la cible de menaces de mort après avoir refusé d'inviter le député RN Frédéric-Pierre Vos à sa cérémonie de vœux. L'incident a déclenché une polémique et a mené à une plainte déposée par le maire, qui bénéficie désormais d'une protection policière.

Lire la suite »

Le président roumain Klaus Iohannis démissionne après l'annulation de l'électionSous pression après l'annulation du scrutin présidentiel en décembre, le président roumain Klaus Iohannis a annoncé sa démission ce lundi 10 février. Le président, accusé d'avoir bénéficié d'une campagne de soutien illicite sur TikTok, quittera ses fonctions mercredi 12 février.

Lire la suite »