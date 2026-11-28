Le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du Trèfle Lozérien AMV 2024 pour vice de forme. Philippe Boulet du Moto Club Lozérien assure tirer les leçons de cette décision du 20 novembre.

Le Moto Club Lozérien et son association organisatrice, le Trèfle Lozérien AMV, réagissent officiellement à l'annulation de l'autorisation de leur manifestation sportive de 2024. Cette décision juridique, rendue par le Tribunal administratif de Nîmes, intervient suite au recours déposé par l'organisation France Nature Environnement. L'association responsable de l'épreuve sportive, dirigée par Philippe Boulet, a publié un communiqué de presse pour clarifier les contours de ce jugement qui met fin à l'édition de cette année.

Un vice de procédure et non un risque environnemental

La décision du tribunal administratif de Nîmes, datée du vendredi 20 novembre 2026, n'invalide pas le concept de la course elle-même. Selon Philippe Boulet, président du Moto Club Lozérien, l'annulation de l'arrêté préfectoral repose exclusivement sur un défaut de consultation du public avant l'octroi de l'autorisation. Le jugement considère que cette étape obligatoire n'a pas été respectée par les autorités compétentes lors de la délivrance du permis.

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Cette distinction juridique est centrale pour l'organisateur qui insiste sur le fait que l'atteinte à la nature n'a pas été établie par les juges. L'arrêté initial n'a pas été retiré en raison d'une dangerosité avérée pour les écosystèmes locaux. La sanction administrative vise uniquement la régularité de la procédure administrative suivie par les décideurs publics locaux.

L'appréciation du impact environnemental par les autorités

Le désaccord initial portait sur l'application stricte de la Charte de l'environnement concernant la participation du public. Philippe Boulet explique que l'impact de la course avait été évalué comme étant faible à modéré par les experts. Cet impact était par ailleurs limité à quelques communes traversées par le parcours du Trèfle Lozérien AMV.

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Jusqu'à présent, ces effets n'avaient pas été considérés comme suffisamment significatifs pour déclencher une consultation massive de la population. La jurisprudence retenue par le tribunal contredit cette appréciation en estimant que la consultation aurait dû impérativement avoir lieu avant toute décision administrative. Cette interprétation marque un durcissement des exigences procédurales pour les manifestations sportives.

Une validation du principe de l'épreuve sportive

Malgré l'annulation administrative de l'édition 2024, Philippe Boulet met en avant ce qu'il considère comme une validation de fond de la manifestation. Les juges ont estimé que le principe du Trèfle Lozérien AMV ni ses conditions d'organisation n'étaient de nature à porter atteinte à l'environnement.

L'analyse juridique précise que les espèces protégées sur le territoire ne sont pas menacées par le déroulement de cette compétition de moto enduro. Cette lecture positive de la décision judiciaire est accueillie avec satisfaction par le club organisateur. Philippe Boulet souligne que le fond du dossier reste intouché par ce vice de forme technique.

Les conséquences pour les éditions futures

Le Moto Club Lozérien assure qu'il tirera les conséquences de ce jugement pour les prochaines éditions de l'épreuve. Philippe Boulet confirme que cet enseignement juridique sera intégré en amont de la préparation des futurs parcours. L'association entend respecter scrupuleusement les nouvelles exigences de procédure pour éviter tout nouveau recours contentieux.

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Le communiqué de presse officiel ne détaille cependant pas les modalités spécifiques qui seront envisagées pour associer le public aux futures procédures administratives. L'organisateur conserve sa capacité à gérer l'événement sportif, à condition de corriger les vices de forme identifiés. Cette approche permet de maintenir la tradition du Trèfle Lozérien AMV tout en adaptant son cadre légal aux standards actuels.