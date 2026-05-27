Annulation des élections municipales de Collonges-au-Mont-d'Or par le tribunal administratif de Lyon

Le tribunal administratif de Lyon a annulé les élections municipales de Collonges-au-Mont-d'Or en raison de trois irrégularités majeures constatées dans un bureau de vote, notamment la gestion des clés de l'urne, une fermeture non hermétique et un nombre de bulletins excédentaire, ce qui remet en cause la sincérité du scrutin au vue du faible écart de voix.

Le tribunal administratif de Lyon a rendu une décision importante concernant les élections municipales de Collonges-au-Mont-d'Or. En date du mercredi 27 mai, il a prononcé l'annulation de ce scrutin municipal qui s'était tenu le 15 mars dernier.

La liste "Naturellement Collonges", conduite par Arlette Baillot, avait initialement été déclarée victorieuse avec une avance très mince de neuf voix sur la liste adverse "Collonges au cœur" menée par Auriane Mayet. Cette dernière avait déposé un recours auprès de la préfecture du Rhône un peu plus de deux mois auparavant, ce qui a conduit à l'examen approfondi du processus électoral par la justice administrative.

Dans son communiqué, le tribunal a motivé son jugement par la présence de trois irrégularités majeures constatées dans la tenue d'un des bureaux de vote de la commune. Premièrement, l'une des deux clés destinées à fermer l'urne n'a pas été remise à l'électeur chargé de la surveillance, comme l'exige le code électoral, mais a été confiée à une assesseure qui était par ailleurs colistière d'Arlette Baillot.

Deuxièmement, le couvercle de l'urne n'a pas été maintenu hermétiquement fermé pendant près de huit heures, de 8 heures à 15 heures 30, laissant une possibilité d'introduction de bulletins de vote par une ouverture autre que la fente prévue à cet effet pendant la majeure partie du scrutin. Troisièmement, le nombre de bulletins retrouvés dans l'urne était supérieur de trois unités au nombre de signatures apposées sur la liste d'émargement par les électeurs.

Le tribunal a considéré que ces manquements et ces discordances étaient de nature à avoir créé les conditions d'une éventuelle fraude et à avoir affecté la sincérité du scrutin. Compte tenu de l'écart extrêmement faible entre les deux listes en présence, ces irrégularités sont jugées suffisamment graves pour justifier l'annulation pure et simple des élections dans la commune. Cette annulation entraîne la nécessité d'organiser de nouvelles élections municipales dans un délai de trois mois.

En attendant la tenue de ce nouveau scrutin, une gestion administrative transitoire sera assurée. Il est à noter que le tribunal administratif de Lyon a également prononcé l'annulation des élections municipales de deux autres communes, à savoir Nantua dans l'Ain et d'Issarlès en Ardèche. Cette série de décisions souligne la vigilance des juridictions administratives sur le strict respect des procédures électorales, particulièrement lorsque les résultats sont très serrés, afin de garantir la légitimité démocratique des mandates locaux.

Affaire à suivre donc pour les habitants de Collonges-au-Mont-d'Or qui devront retourner aux urnes prochainement





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