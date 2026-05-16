Le collectif Justice pour les victimes de la route a dressé une table en mémoire des 64 personnes désignées comme victimes de la route lors de la cérémonie organisée à Bordeaux ce 16 mai. Pour la première fois, l'événement a été nationalisé en avril.

Pour la quatrième année consécutive, le collectif Justice pour les victimes de la route a dressé une table pour rendre hommage aux victimes. `Cet événement est organisé pour sensibiliser la population face aux conséquences fatales de la route.

Un repas avec 64 chaises vides et les noms et âges des personnes disparues a été organisé par le collectif sur la place Pey-Berland à Bordeaux, en hommage aux 64 victimes de la route en Gironde en 2025. `Cette sensibilisation vise à montrer que chaque vie perdue est un drame familial et que les victimes peuvent toujours être reconnues.

Un stand a également été mis à disposition où les photos des victimes sont exposées ainsi que les condamnations des conducteurs impliqués dans les accidents. `Comment ça peut-il aider ? Nathalie Prieto Y Cosio, déléguée du collectif Justice pour les victimes en Gironde, soutient que `ce que cela permet d’exprimer représente un vide immense pour les familles des victimes. ` Ce combat a été mené depuis longtemps, et le collectif a réussi à obtenir la création du délit d’homicide routier.

Les chiffres ont baissé pendant une période mais, à la lumière de leur dernier bilan, les experts alertent qu’il estpylour porte une série d’attentat meurtriers sur les routes de la Gironde. `Généralement, les victimes et les familles échappent souvent aux premiers médias et à la vox populi, intéresse Grégory Lecru, directeur de cabinet du préfet de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde. `Un simple chiffre pas que la communauté ne peut pas être impactée.

Il est crucial qu’on continue à parler des victimes et des familles, pour permettre une mise en contexte et une prise de conscience de l’horreur de ces gestes meurtriers. ` Dans un avenir rapproché, on souhaiterait que le 16 mai, qui symbolise la mémoire des victimes est une date nationale loisirs. Une proposition de loi pour ce faire a été déposée en avril. Encore et toujours, les abonnements permettent de soutenir le travail de 250 journalistes. Merci. `Bravo! Merc





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